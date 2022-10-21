Присяжные оправдали Кевина Спейси по делу о домогательствах

Суд оправдал Кевина Спейси по делу о домогательствах. Оправдательный вердикт вынесли присяжные. Актёра обвиняли в домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа.
Дело слушалось в суде в Нью-Йорке. Присяжные выяснили, что действия актёра в 1986 году не носили сексуального характера в отношении Рэппа. На тот момент последнему было всего 14 лет. Действия не попадают под закон о растлении малолетних. Адвокат актёра поблагодарила присяжных за то, что они «рассмотрели правду».
Проблемы у американской звезды начались ещё пять лет назад. Именно тогда он попал в центр скандала. Примечательно, что обвиняли в домогательствах актёра ещё 30 мужчин из театра The Old Vic. В суде их так и не увидели, поскольку по британским традициям жертв насилия прячут.
В июле Кевин Спейси специально приехал из Штатов в Лондон. Он заявил о своей невиновности по обвинениям в сексуальном насилии в отношении трёх мужчин.