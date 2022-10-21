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Присяжные оправдали Кевина Спейси по делу о домогательствах

Сегодня, 12:13
Фото: AP/Andres Kudacki
Американского актёра обвиняли в домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа, пишут «Новые известия».

Суд оправдал Кевина Спейси по делу о домогательствах. Оправдательный вердикт вынесли присяжные. Актёра обвиняли в домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа.

Дело слушалось в суде в Нью-Йорке. Присяжные выяснили, что действия актёра в 1986 году не носили сексуального характера в отношении Рэппа. На тот момент последнему было всего 14 лет. Действия не попадают под закон о растлении малолетних. Адвокат актёра поблагодарила присяжных за то, что они «рассмотрели правду».

Проблемы у американской звезды начались ещё пять лет назад. Именно тогда он попал в центр скандала. Примечательно, что обвиняли в домогательствах актёра ещё 30 мужчин из театра The Old Vic. В суде их так и не увидели, поскольку по британским традициям жертв насилия прячут.

В июле Кевин Спейси специально приехал из Штатов в Лондон. Он заявил о своей невиновности по обвинениям в сексуальном насилии в отношении трёх мужчин.

 

Кевин Спейси будет судить педагога из Белгородской области Александра Чупахина
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#Общество#Кевин Спейси#Домогательства#Подросток#Актёр#Оправдание#Наталья Корявых
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