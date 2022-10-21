Присяжные оправдали Кевина Спейси по делу о домогательствах

Дело слушалось в суде в Нью-Йорке. Присяжные выяснили, что действия актёра в 1986 году не носили сексуального характера в отношении Рэппа. На тот момент последнему было всего 14 лет. Действия не попадают под закон о растлении малолетних. Адвокат актёра поблагодарила присяжных за то, что они «рассмотрели правду».