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Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне

Сегодня, 09:30
Фото: телеграм-канал Вадима Радченко
состояние подвалов в домах на Спутнике
Работу по организации убежищ проверил председатель горсовета Вадим Радченко. На Спутнике не обустроили подвалы в качестве убежищ. Во многих таунхаусах подвалов нет вовсе.О ситуации он написал в своём телеграм-канале.

Как пишет депутат, в большей части домов имеются только помещения с коммуникациями. Как укрытия их использовать нельзя. Также на территории много таунхаусов без подвалов.

Подходящие подвалы есть, но они не благоустроены. В частности, имеются проблемы с доступом. Под зданием начальной школы-детского сада №8 есть помещение, в котором можно укрыть значительную часть жителей, уточнил депутат. Нужно построить маршрут с указателями. Также Радченко подчеркнул, что считает необходимым организовать учения по гражданской обороне.

 

состояние подвалов в домах на Спутникесостояние подвалов в домах на Спутнике
состояние подвалов в домах на Спутнике
Фото: телеграм-канал Вадима Радченко
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