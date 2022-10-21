Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне

Подходящие подвалы есть, но они не благоустроены. В частности, имеются проблемы с доступом. Под зданием начальной школы-детского сада №8 есть помещение, в котором можно укрыть значительную часть жителей, уточнил депутат. Нужно построить маршрут с указателями. Также Радченко подчеркнул, что считает необходимым организовать учения по гражданской обороне.