Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр

Ребёнка в тяжёлом состоянии увезли в областную больницу, где оказали всю возможную помощь. Теперь его отправляют в федеральный медцентр. Родителям ещё раз напоминают, что нужно рассказать детям о возможной опасности в случае находок незнакомых предметов.