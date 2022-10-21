Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр

Ребёнка, который пострадал от детонации дрона, из Белгорода увезли в федеральный медицинский центр. Мальчик получил множество ранений, в том числе и глаза, однако угрозы для жизни нет.
Ранее сообщалось, что девятилетний ребёнок в Белгородском районе нашёл беспилотник. Аппарат сдетонировал прямо в руках мальчика. У него множественные резаные раны конечностей и тела.
Ребёнка в тяжёлом состоянии увезли в областную больницу, где оказали всю возможную помощь. Теперь его отправляют в федеральный медцентр. Родителям ещё раз напоминают, что нужно рассказать детям о возможной опасности в случае находок незнакомых предметов.