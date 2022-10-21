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Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр

Сегодня, 09:38
Фото: 1MI
Мальчик находится в тяжёлом состоянии. У него повреждён глаз, помимо прочих частей тела. Угрозы для его жизни нет, сообщили в региональном минздраве.

Ребёнка, который пострадал от детонации дрона, из Белгорода увезли в федеральный медицинский центр. Мальчик получил множество ранений, в том числе и глаза, однако угрозы для жизни нет.

Ранее сообщалось, что девятилетний ребёнок в Белгородском районе нашёл беспилотник. Аппарат сдетонировал прямо в руках мальчика. У него множественные резаные раны конечностей и тела.

Ребёнка в тяжёлом состоянии увезли в областную больницу, где оказали всю возможную помощь. Теперь его отправляют в федеральный медцентр. Родителям ещё раз напоминают, что нужно рассказать детям о возможной опасности в случае находок незнакомых предметов.

 

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#Происшествия#Белгородский район#Картонный самолётик#Взрыв#Пострадавший мальчик#Состояние здоровья#Наталья Корявых
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