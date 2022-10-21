Племянник бывшего председателя Совета Федерации Строева призван в зону СВО

Об этом сам депутат Владимир Строев рассказал на очередном заседании горсовета. Он – выпускник орловского военного училища связи, которое теперь стало Академией ФСО. Больше пяти лет служил связистом, ушёл в запас в звании майора.
Строев попал под первую категорию призыва. Планирует в ближайшие дни попасть в часть в звании заместителя командира полка по связи. «Спросили – готов я или нет? Я согласился. Надо – значит, надо, но выбор у меня был», - пояснил депутат.
Владимир Строев – племянник экс-губернатора и бывшего председателя Совета Федерации Егора Строева. Депутатом избран впервые в 2015 году.