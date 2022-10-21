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Племянник бывшего председателя Совета Федерации Строева призван в зону СВО

Сегодня, 07:06
Фото: страница Владимира Строева в ВК
Заместитель председателя городского совета Орла попал под частичную мобилизацию, сообщает ОрелТаймс.

Об этом сам депутат Владимир Строев рассказал на очередном заседании горсовета. Он – выпускник орловского военного училища связи, которое теперь стало Академией ФСО. Больше пяти лет служил связистом, ушёл в запас в звании майора.

Строев попал под первую категорию призыва. Планирует в ближайшие дни попасть в часть в звании заместителя командира полка по связи. «Спросили – готов я или нет? Я согласился. Надо – значит, надо, но выбор у меня был», - пояснил депутат.

Владимир Строев – племянник экс-губернатора и бывшего председателя Совета Федерации Егора Строева. Депутатом избран впервые в 2015 году.

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#Евгений Грицков#Операция на Украине#Частичная мобилизация#Черноземье#Орёл#Владимир Строев#Депутат#СВО#Мобилизация
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