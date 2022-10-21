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Около 3 тыс. военнослужащих получили снаряжение от Белгородской области

Сегодня, 05:25
Фото: 1MI
Об этом рассказал Вячеслав Гладков в своих соцсетях. Губернатор отметил, что военнослужащие обеспечены всем, но дополнительная помощь необходима.

Губернатор рассказал, какое снаряжение военнослужащие получают от Белгородской области и где его можно увидеть.

«Полиуретановые сапоги из вспененной резины, термобелье, термоноски, балаклавы и многое другое мы сейчас предоставляем нашим парням и будем предоставлять. Дополнительно покупаем новые виды снаряжения», – сообщил Вячеслав Гладков.

Также глава региона подчеркнул, что белгородцы могут посмотреть и оценить обмундирование, которое выдаётся военнослужащим Министерством обороны, и дополнительное снаряжение и одежду, которые закупает наша область. Это можно сделать в офисах Центра помощи семьям военнослужащих.

«Теперь вы можете посмотреть качество, посмотреть, что покупаем и дать свою оценку, а может быть, немного успокоиться за своих мужей и сыновей», – отметил губернатор.
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#Дарья Немцева#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Мобилизованные
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