Около 3 тыс. военнослужащих получили снаряжение от Белгородской области

Губернатор рассказал, какое снаряжение военнослужащие получают от Белгородской области и где его можно увидеть.
«Полиуретановые сапоги из вспененной резины, термобелье, термоноски, балаклавы и многое другое мы сейчас предоставляем нашим парням и будем предоставлять. Дополнительно покупаем новые виды снаряжения», – сообщил Вячеслав Гладков.
Также глава региона подчеркнул, что белгородцы могут посмотреть и оценить обмундирование, которое выдаётся военнослужащим Министерством обороны, и дополнительное снаряжение и одежду, которые закупает наша область. Это можно сделать в офисах Центра помощи семьям военнослужащих.
«Теперь вы можете посмотреть качество, посмотреть, что покупаем и дать свою оценку, а может быть, немного успокоиться за своих мужей и сыновей», – отметил губернатор.