Около 3 тыс. военнослужащих получили снаряжение от Белгородской области

Также глава региона подчеркнул, что белгородцы могут посмотреть и оценить обмундирование, которое выдаётся военнослужащим Министерством обороны, и дополнительное снаряжение и одежду, которые закупает наша область. Это можно сделать в офисах Центра помощи семьям военнослужащих.