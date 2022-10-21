Обстрелы и бронированные витражи обсуждали белгородцы 21 октября

Муром под обстрелом
Село Муром в Шебекинском городском округе снова попал под массированную атаку. По населённому пункту стреляла украинская артиллерия. Пострадали школа, детский сад, дом культуры и частные дома.
Из местных жителей никто не пострадал. Большая часть людей покинула село ещё вчера, 20 октября, когда Муром обстреливали. Остальных уговаривают временно переехать.
Последствия обстрела в Никольском
16 октября село в Белгородском районе подверглось атаке ВСУ. Повреждения получил 61 дом. Один из местных жителей рассказал, что он вместе с семьёй переживал обстрел.
По словам Виктора, взрывы сначала были далёкими, но один прогремел рядом. Дом затрясся, посыпались стёкла. Также мужчине показалось, что рухнула крыша. Пострадал и автомобиль белгородца.
Бронированный витраж
Белгородская филармония потратит 225 тыс. рублей на бронированный витраж. Таким он станет за счёт ударопрочной плёнки. Подрядчик должен сделать все работы до 14 ноября.
Из документов пока известно, что на плёнке не допускаются царапины, щербины, складки и отпечатки пальцев на поверхности. Мыть плёнку придётся поролоном, убирать остатки воды при помощи х/б ткани или резины с металлическим канатом.