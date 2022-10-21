На складе в Белгородском районе нашли девять гранат и 300 патронов

При обыске на складе подозреваемого нашли по шесть ручных гранат Ф-1 и унифицированных запалов ручной гранаты, по три гранаты РГН и ударно-дистанционных запала, а также больше 300 патронов для разного оружия.
Всё изъятое было пригодно для использования. Подозреваемый стал фигурантом уголовных дел по части 1 статьи 222.1 и части 1 статьи 222 Уголовного кодекса. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
Напомним, в октябре у белгородца изъяли незаконно хранимый пистолет Макарова. А ещё один житель региона держал у себя целый арсенал оружия.