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На складе в Белгородском районе нашли девять гранат и 300 патронов

Сегодня, 11:55
Фото: 1MI
В Ближней Игуменке мужчина занимался незаконной торговлей оружием, сообщили в региональном управлении ФСБ.

При обыске на складе подозреваемого нашли по шесть ручных гранат Ф-1 и унифицированных запалов ручной гранаты, по три гранаты РГН и ударно-дистанционных запала, а также больше 300 патронов для разного оружия.

Всё изъятое было пригодно для использования. Подозреваемый стал фигурантом уголовных дел по части 1 статьи 222.1 и части 1 статьи 222 Уголовного кодекса. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в октябре у белгородца изъяли незаконно хранимый пистолет Макарова. А ещё один житель региона держал у себя целый арсенал оружия.

В гараже белгородца нашли незаконный арсенал оружия
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#Евгений Грицков#Происшествия#Оружие#Гранаты#Патроны#Взрыватели#ФСБ
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