Модульбанк сообщил о переводах на счета физлиц в страны СНГ по ставке от 0,75%

Бизнесмены смогут переводить средства на личные карты напрямую в белорусских рублях, казахских тенге, китайских юанях, армянских драмах и азербайджанских манатах по ставке от 0,75 до 0,99%, пишет newsnn.ru
Как сообщает член правления Модульбанка Павел Семенов, благодаря предложенным ставкам бизнесменам из России будет легче рассчитываться с контрагентами, со своими сотрудниками и фрилансерами, работающими в удаленном формате из стран СНГ. Этой услугой могут воспользоваться и бизнесмены, проживающие в странах СНГ, которые желают переводить деньги на личный счет в местном банке.
Сниженная ставка распространяется на всех клиентов на тарифах «Оптимальный» и «Безлимитный». Переводы на личные счета на сумму до 300-500 тысяч рублей идут без комиссии. А если сумма больше указанной, то комиссия составляет от 0,75 до 0,99% в зависимости от тарифа.
Такая услуга стала возможной благодаря внутреннему сервису «Зеленый лимит». Его запустил Модульбанк в 2020 году вместе с компанией AML Technology.
Комплаенс-система Модульбанка способна учитывать свыше 300 критериев, в том числе оценивает чистоту и происхождение денег бизнесмена. Таким образом, банк дает зеленый свет и низкие ставки на вывод сумм тем бизнесменам, которые получают выручку от проверенных контрагентов.