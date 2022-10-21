Модульбанк сообщил о переводах на счета физлиц в страны СНГ по ставке от 0,75%

Сниженная ставка распространяется на всех клиентов на тарифах «Оптимальный» и «Безлимитный». Переводы на личные счета на сумму до 300-500 тысяч рублей идут без комиссии. А если сумма больше указанной, то комиссия составляет от 0,75 до 0,99% в зависимости от тарифа.