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Как изменились цены в магазинах бытовой техники Белгорода

Сегодня, 12:23
Фото: Алина Харина / Bel.ru

В магазинах Белгорода появилось много китайской и белорусской техники

О том, какие бренды техники сейчас интересуют белгородцев, читайте в нашем материале.

Журналист «Бел.Ру» пообщалась с сотрудником магазина «Эльдорадо» в Белгороде. По его словам, дефицита в определённых брендах в компании нет.

Есть некоторые позиции, которые действительно ушли с рынка, но наполненность товара в разных группах вполне достойная.
Консультант магазина

Также работник отметил, что в магазинах цены стали более-менее ровными: «Колоссального всплеска не наблюдается. Уже всё опустилось».

Фото: Алина Харина / Bel.ru

Кроме того, в магазинах появилось много техники китайских и белорусских брендов.

На прилавке есть и китайские, и европейские бренды. Китай хорошо себя зарекомендовал. Белоруссия последние полгода увеличила поставки товара.
Консультант

По словам сотрудника магазина, компания также наладила поставки продукции Apple. На витринах представлены все iPhone, начиная от iPhone 11 до iPhone 14 Pro. Продавец подчёркивает, что цены на эти телефоны заметно снизились.

Помимо этого, белгородцы в последнее время стали больше внимания обращать на китайские телефоны: «Люди рассматривают варианты более дешёвого сегмента». 

Напомним, после ввода западными странами санкций против России, резко изменились цены на бытовую технику. В марте текущего года журналист под видом покупателя посетила магазин бытовой техники и выяснила, насколько изменились цены в белгородских магазинах. К примеру, на некоторые холодильники цены взлетели на 20-25 тыс. рублей.

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