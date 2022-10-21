Как изменились цены в магазинах бытовой техники Белгорода

Напомним, после ввода западными странами санкций против России, резко изменились цены на бытовую технику. В марте текущего года журналист под видом покупателя посетила магазин бытовой техники и выяснила, насколько изменились цены в белгородских магазинах. К примеру, на некоторые холодильники цены взлетели на 20-25 тыс. рублей.