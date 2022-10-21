ИРИ: Удмуртия — часть исследования в проекте «20 главных событий России за 20 лет»

Одним из лучших в России признан зоопарк Удмуртии. Он представляет собой уникальный архитектурный комплекс, в котором животные находятся в просторных открытых вольерах. Они обитают в условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания в разных ареалах. В удмуртском зоопарке можно увидеть более 750 обитателей, здесь содержатся 240 видов животных, большинство из которых краснокнижные.