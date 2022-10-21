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ИРИ: Удмуртия — часть исследования в проекте «20 главных событий России за 20 лет»

Сегодня, 18:51
Удмуртию называют краем суровой и вместе с тем живописной природы. Регион прекрасен обилием родников, рек и озер. Это настоящий рай для рыболовов и любителей сплавов. Удмуртия также известна культурными традициями и уникальными архитектурными памятниками.

За последние двадцать лет здесь многое изменилось в лучшую сторону.

По информации udm-info.ru, в нацпроекте «20 главных событий России за 20 лет» отмечены значимые достижения республики. Холдинг 1MI совместно с АНО «ИРИ» проводит социальное исследование, в котором определяет, что именно оказало влияние на жизнь молодого поколения. Респонденты рассказали о 15 ключевых событиях в стране, а также о 5 важных событиях родного региона.

Одним из значимых событий в Удмуртии стало создание ледовой арены «Можга». Это масштабный объект, где установлены хоккейная площадка олимпийского стандарта, игровой и спортивный залы. На территории арены работают секции по множеству видов спорта. Свыше 500 спортсменов получили возможность тренироваться здесь. При этом трибуны рассчитаны на посещение 450 болельщиков.

В республике построили новую дорогу ‑ от трассы Глазов — Яр — Пудем. Трасса соединила Удмуртию и Кировскую область. В процессе реконструкции была создана современная придорожная инфраструктура, установлены остановочные павильоны.

Одним из лучших в России признан зоопарк Удмуртии. Он представляет собой уникальный архитектурный комплекс, в котором животные находятся в просторных открытых вольерах. Они обитают в условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания в разных ареалах. В удмуртском зоопарке можно увидеть более 750 обитателей, здесь содержатся 240 видов животных, большинство из которых краснокнижные.

В Ижевске на базе ижевского ансамбля современного и эстрадного танца «Атлантида» создана первая в России детская академия хореографии. Здесь искусству танца обучают ведущие хореографы мира.

Также в Ижевске на месте аварийного здания был возведен новый цирк, который вмещает 1749 зрительских мест. С его появлением город обрел статус главного центра культуры Приволжья. Ежегодно на арене, не имеющей аналогов в России, проходит Международный фестиваль циркового искусства, где выступают знаменитые цирковые династии.

#Общество
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