ИРИ: Удмуртия — часть исследования в проекте «20 главных событий России за 20 лет»

За последние двадцать лет здесь многое изменилось в лучшую сторону.
По информации udm-info.ru, в нацпроекте «20 главных событий России за 20 лет» отмечены значимые достижения республики. Холдинг 1MI совместно с АНО «ИРИ» проводит социальное исследование, в котором определяет, что именно оказало влияние на жизнь молодого поколения. Респонденты рассказали о 15 ключевых событиях в стране, а также о 5 важных событиях родного региона.
Одним из значимых событий в Удмуртии стало создание ледовой арены «Можга». Это масштабный объект, где установлены хоккейная площадка олимпийского стандарта, игровой и спортивный залы. На территории арены работают секции по множеству видов спорта. Свыше 500 спортсменов получили возможность тренироваться здесь. При этом трибуны рассчитаны на посещение 450 болельщиков.
В республике построили новую дорогу ‑ от трассы Глазов — Яр — Пудем. Трасса соединила Удмуртию и Кировскую область. В процессе реконструкции была создана современная придорожная инфраструктура, установлены остановочные павильоны.
Одним из лучших в России признан зоопарк Удмуртии. Он представляет собой уникальный архитектурный комплекс, в котором животные находятся в просторных открытых вольерах. Они обитают в условиях, максимально приближенных к естественной среде обитания в разных ареалах. В удмуртском зоопарке можно увидеть более 750 обитателей, здесь содержатся 240 видов животных, большинство из которых краснокнижные.
В Ижевске на базе ижевского ансамбля современного и эстрадного танца «Атлантида» создана первая в России детская академия хореографии. Здесь искусству танца обучают ведущие хореографы мира.
Также в Ижевске на месте аварийного здания был возведен новый цирк, который вмещает 1749 зрительских мест. С его появлением город обрел статус главного центра культуры Приволжья. Ежегодно на арене, не имеющей аналогов в России, проходит Международный фестиваль циркового искусства, где выступают знаменитые цирковые династии.