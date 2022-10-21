ИРИ: Главные события региона за 20 лет назвали жители Тывы

Тыва — уникальный регион, а его столица Кызыл сочетает современную и старинную буддийскую архитектуру. Город имеет неповторимый исторический облик, но ему не чужды и современные тенденции. Об этом пишет newsnn.ru.
Открытие нового здания терапевтического корпуса Республиканской больницы № 1 стало важным событием для жителей административного центра республики. Сейчас в нём функционируют не только терапевтическое, но и неврологическое и кардиологическое отделения. В 2020 году начал работу консультативно-диагностический центр.
Дворец молодежи стал одним из самых красивых зданий Кызыла. В нем размещены ЗАГС, технопарк «Кванториум» и другие организации. Первый этаж строения превращён в своеобразный музей, в котором выставлены различные артефакты, в том числе стелы с орхоно-енисейской рунической письменностью, древние каменные скульптуры и другие.
Новое здание Национального музея Республики Тыва имени Алдан-Маадыр стало одним из самых больших музейных комплексов Восточной Сибири. Его площадь — 9600 квадратных метров. Здесь впервые выставили золотые изделия, найденные при раскопках в Тыве.
Национальный музыкально-драматический театр обновлен после реставрации. Построенное в 1977 году, здание является архитектурным памятником. За счёт средств из госбюджета был проведён капремонт внутренних коммуникаций, установлена современная световая и звуковая аппаратура.
К празднованию 100-летия единения Тувы с Россией в Кызыле было открыто Президентское кадетское училище. В его архитектуре удачно сочетаются буддийские мотивы и современные элементы.