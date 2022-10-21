ИРИ: Главные события региона за 20 лет назвали жители Тывы

Дворец молодежи стал одним из самых красивых зданий Кызыла. В нем размещены ЗАГС, технопарк «Кванториум» и другие организации. Первый этаж строения превращён в своеобразный музей, в котором выставлены различные артефакты, в том числе стелы с орхоно-енисейской рунической письменностью, древние каменные скульптуры и другие.