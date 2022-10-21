Харцызский трубный завод: «Вашим санкциям — труба»

В 1945 году приступили к восстановлению первой очереди трубного цеха. В послевоенные годы, годы возрождения после разрушительной войны, страна нуждалась в продукции ХТЗ — трубах большого диаметра. Производство труб было технически очень сложным и устаревшим. Например, для изготовления двухшовных труб диаметром 820-1420 мм сначала сваривали два листа в одну, так называемую карту. Стенд для сварки карт тоже был примитивным. Сварщик на этих стендах Гавриил Червонный вспоминал: «Операция по сварке карт была трудоемкая и непроизводительная. Два листа укладывались на стенд кромка к кромке и прижимались к меднофлюсовой подушке винтами, расположенными на расстоянии 200 мм друг от друга. Чтобы подготовить одну карту к сварке сварщику с подручным надо было зажать ключом 60 винтов, затем после сварки отвинтить их и опять же вручную, ломиками, выгнать карту с рамы стенда, зацепить ее крюками траверзы мостового крана и подать на вальцы для загибки в трубную заготовку. Мы все мечтали об улучшении и облегчении условий труда на этом участке». Нужно было что-то новое и уникальное — прорыв технологий.