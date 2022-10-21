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Гладков поможет с эвакуацией сотрудников белгородского филиала «Почта России»

Сегодня, 19:28
Фото: 1MI
В ходе эфира «10 вопросов губернатору» сотрудники «Почты России» из приграничной зоны пожаловались Гладкову на отсутствие помощи с эвакуацией.

По словам местной жительницы, эвакуацией сотрудников почты занимаются непосредственно сами работники: «Ребята, которым даже не доплачивают за ежедневные поездки в самые приграничные территории, теперь ещё выполняют работу сотрудников силовых структур. Их трудовые договоры не предусматривают выполнение таких задач».

Вячеслав Гладков отметил, что всё, что сейчас проживают жители регионе не может быть прописано договорами: «Ещё никто из нас в такой ситуации не бывал».

Самое главное сейчас — это понимание начальников и подчинённых о порядке взаимодействия. Как я понимаю, в «Почте России» этого нет. Это не совсем та структура, которая находится у нас в подчинении.
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков дал поручение замгубернатора Евгению Мирошникову встретиться с руководством почты и помочь решить эту проблему.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Почта россии
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