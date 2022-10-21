Гладков об обстрелах: Бегу к окну, смотреть, где взорвалось — не делайте так, как я

Во время прямой линии 21 октября местная жительница поинтересовалась у губернатора, создадут ли в области группы, которые будут патрулировать сёла и города на предмет обнаружения подозрительных предметов.
Губернатор напомнил, что в регионе с начала марта работает группа ДНД, усилена работа Росгвардии, полиции и других силовых структур.
Мы информируем в родительских чатах об опасности, связанной с минами, обстрелами и другими событиями. Здесь не обойтись без обучения каждого из нас. Сознаюсь — начинается обстрел, я сразу бегу к окну, смотрю где, куда, что взорвалось. Не делайте так, как я. Нужно сразу ложиться в угол, подальше от окон и ждать окончания обстрела. Необходимо спуститься в подвал или в другое углубление. У меня пока этот навык не сформировался, давайте вместе их формировать.
Вячеслав Гладков
Губернатор сообщил, что жителям будут предоставлять модули и ролики с правильным алгоритмом поведения во время обстрела.