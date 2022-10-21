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Гладков об обстрелах: Бегу к окну, смотреть, где взорвалось — не делайте так, как я

Сегодня, 20:30
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова
В ходе эфира «10 вопросов губернатору» Гладков напомнил белгородцам, как себя нужно вести во время обстрелов.

Во время прямой линии 21 октября местная жительница поинтересовалась у губернатора, создадут ли в области группы, которые будут патрулировать сёла и города на предмет обнаружения подозрительных предметов.

Губернатор напомнил, что в регионе с начала марта работает группа ДНД, усилена работа Росгвардии, полиции и других силовых структур.

Мы информируем в родительских чатах об опасности, связанной с минами, обстрелами и другими событиями. Здесь не обойтись без обучения каждого из нас. Сознаюсь — начинается обстрел, я сразу бегу к окну, смотрю где, куда, что взорвалось. Не делайте так, как я. Нужно сразу ложиться в угол, подальше от окон и ждать окончания обстрела. Необходимо спуститься в подвал или в другое углубление. У меня пока этот навык не сформировался, давайте вместе их формировать.
Вячеслав Гладков

Губернатор сообщил, что жителям будут предоставлять модули и ролики с правильным алгоритмом поведения во время обстрела.

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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрелы#Правила
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