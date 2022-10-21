Бомбоубежища предназначены для укрытия граждан. Всего можно выделить несколько типов защитных сооружений:
Убежища могут быть специальными или иметь двойное назначение. Специальные укрытия постоянно готовы к приему людей. Укрытия двойного назначения при отсутствии ЧС используются в качестве объектов торговли, питания, подземного перехода, душевой и т. д.
С учетом места расположения выделяются встроенные и отдельно стоящие укрытия, а также расположенные в горной выработке или метро. Встроенные укрытия устанавливаются в подвалах зданий. Данный тип сооружений считается наиболее распространенным, так как удобен в использовании.
Отдельно расположенные укрытия не имеют надстроек и располагаются на некотором расстоянии от жилых и производственных зданий. Можно использовать как укрытие метро или шахты, естественные полости, углубления.
Убежище от радиации представляет собой закрытое помещение, которое спроектировано для защиты граждан от продуктов радиоактивного распада или осадков.
Такое укрытие состоит из экранов, снижающих гамма-излучение до минимального уровня. Внутри укрытия должны находиться вода и пища, переносное радио и запасные батарейки.
Создать укрытие от удара можно в собственном доме или квартире, в подвале дома. Важно прятаться от удара в комнатах или нежилых помещениях без окон и стеклянных предметов, чтобы предотвратить ранения осколками. По возможности нужно укрепить окна скотчем или накрыть плотной тканью, закрыть проемы мебелью. Все щели рядом с проемами нужно герметизировать, чтобы снизить риск попадания в помещение радиоактивной пыли.
В убежище должна быть как питьевая, так и техническая вода, а также запасы продуктов и медикаментов. Желательно иметь при себе продукты с длительным сроком годности, которые можно хранить при любой температуре. К ним относят консервированное мясо и овощи, упакованные соки, сахар, сухой паек, бисквиты и т. д.
Помещение должно быть оснащено фильтрами и вентиляцией. Чтобы люди могли продолжительное время находиться в укрытиях, используется электропитание, устанавливаются санитарно-технические устройства. К ним относят водопровод и канализацию, отопление.
Устройство укрытия зависит от вместимости — максимального количества граждан, которые могут находиться внутри. Убежища, отличающиеся большой вместимостью, имеют сложную систему фильтрации и вентиляции. Внутри должны находиться такие документы:
Внутри укрытия должны быть места для сидения и лежания. Необходимо наличие медицинской комнаты и кладовой для продуктов.
В укрытиях предусматривается не менее 2 входов. Каждый из проемов должен быть защищен от поражающих факторов оружия массового поражения. В тамбурах обычно ставится две двери — защитная и герметическая.
Если во время обстрела человек находится на улице, для снижения риска получения травм следует быстро лечь на землю. Если поблизости есть канава или углубление, можно доползти туда и остаться там до момента прекращения бомбардировки.
Если во время обстрела человек находится в автомобиле, нужно остановить транспортное средство и попытаться найти укрытие. Оставаться внутри авто опасно, так как при попадании снаряда в бензобак есть риск взрыва.
Можно спрятаться в гараже, подземной парковке, подвале. Если нет возможности спрятаться в заглубленных укрытиях, можно переждать обстрел в квартире. При нахождении на верхних этажах по возможности лучше спуститься. Прятаться рекомендовано в помещениях без окон, возле несущих стен. Укрываться нужно в самой дальней от обстрела комнате (если известно направление обстрела).
Наиболее безопасным местом для укрытия считается оборудованное бомбоубежище с мощным бетонным перекрытием и вентиляцией. Можно переждать обстрел на станциях метро или в смотровых ямах.
Не следует укрываться под автомобилями, вблизи стеклянных витрин, возле складов с горюче-смазочными материалами, на АЗС. После обстрела следует осторожно покинуть укрытия. Нельзя поднимать с земли предметы, рекомендуется смотреть под ноги, чтобы случайно не наступить на неразорвавшиеся бомбы.
Если обстрелы являются регулярными, лучше заранее оборудовать в своем жилье безопасное укрытие. Нужно снять все зеркала и поверхности из стекла. Окна дома можно закрыть мешками или матрасами, плотными подушками.
На карте Белгорода на сайтеах bomb-shelters.ru или yandex.ru отмечены места, где находятся укрытия.
Уточнить, где расположены ближайшие укрытия в городе, можно в управлении гражданской обороны.
В случае опасности срабатывает сирена гражданской обороны и звучит объявление. В нем говорится, что нужно делать и где находится пункт сбора для эвакуации.
В объявлении указывается, где расположено ближайшее убежище. Это объявление повторяется несколько раз по громкоговорителю и дублируется по радио, телевидению.
Ключи от бункеров и подвалов для спасения находятся у ответственных жильцов дома или консьержей, в диспетчерской службе или ЖЭК.
Ключи от убежищ на заводах и производствах находятся у дежурных смены или других ответственных лиц.
Подготовиться к ЧС можно, заранее собрав тревожный чемоданчик. Он включает нужные в случае опасности вещи, которые требуется иметь при себе. Собирать их лучше в непромокаемый большой рюкзак или спортивную сумку.
С собой следует взять копии документов, желательно, чтобы они были нотариально заверены. Можно взять ценности и деньги. Обязательно следует положить ключи от дома, квартиры, машины, гаража и другого имущества.
Необходимо положить мобильный телефон, который должен быть полностью заряжен. Отдельно лучше выписать контакты близких, чтобы по возможности восстановить связь. С собой следует взять зарядные устройства от смартфона и батареи, фонарик и радиоприемник.
В тревожный чемоданчик необходимо положить газодымозащитный комплект для каждого члена семьи, обязательно взять аптечку для каждого члена семьи и медикаменты, которые принимаются постоянно. В аптечке должны быть перевязочный материал и медикаменты — обезболивающие препараты и средства от аллергии, от расстройства ЖКТ и т. д. Можно положить запасной комплект белья и теплые вещи. Рекомендуется взять минимальный набор продуктов питания и питьевой воды в закрытых бутылках.