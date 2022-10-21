В тревожный чемоданчик необходимо положить газодымозащитный комплект для каждого члена семьи, обязательно взять аптечку для каждого члена семьи и медикаменты, которые принимаются постоянно. В аптечке должны быть перевязочный материал и медикаменты — обезболивающие препараты и средства от аллергии, от расстройства ЖКТ и т. д. Можно положить запасной комплект белья и теплые вещи. Рекомендуется взять минимальный набор продуктов питания и питьевой воды в закрытых бутылках.