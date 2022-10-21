ЕР: В присоединенных ДНР и ЛНР открылись региональные отделения партии

По информации rostovgazeta.ru, в список руководства Донецкого отделения партии вошли члены команды главы республики в администрации региона, а также представители народного совета ДНР, молодёжных и патриотических содружеств, сферы культуры, медицины и науки, бизнесмены, члены ведущего общественного движения «Донецкая Республика», которое представляет интересы жителей в различных направлениях. Свыше 43 тысяч человек уже направили заявки на вступление в партию.
В ЛНР в региональный политический совет «Единой России» были включены врио главы республики Леонид Пасечник, сотрудники администрации региона и народного совета, объединений молодежи и ветеранов, члены профсоюзов, общественного движения «Мир Луганщине», ученые, работники культуры, спорта и здравоохранения. Свыше 22 тысяч жителей направили заявления о вступлении в партию.
Как рассказал секретарь генерального совета Андрей Турчак, формирование Донецкого отделения «Единой России» - это результат того, чем партия занималась в регионе совместно с общественными движениями ДНР. Это деятельность, направленная на оказание поддержки и защиты граждан.
Андрей Турчак подчеркнул, что актив Донецкого регионального отделения займется всем тем, что намечено в народной программе. Он уверен, что «Единая Россия» поможет развитию экономики и народного хозяйства в ДНР, а также способствует интеграции в законодательство РФ.
По словам Дениса Пушилина, «Единая Россия» – это профессиональная команда в ДНР, которая с 2014 года претерпела различные испытания и доказала, что ей по силам решение любых вопросов.
В ЛНР членами «Единой России» уже стали 22 тысячи человек. Открытие представительства партии в республике предоставит больше возможностей для расширения направления работы.
На сайте «Единой России» сообщается, что партия с первых дней проведения специальной операции всесторонне поддерживает жителей Донбасса, а также помогает тем, кто остался жить в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Региональными отделениями партии доставлено свыше 14 тысяч тонн гуманитарной помощи в народные республики, среди которых 700 тонн - медикаменты.