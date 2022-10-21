ЕР: В присоединенных ДНР и ЛНР открылись региональные отделения партии

По информации rostovgazeta.ru, в список руководства Донецкого отделения партии вошли члены команды главы республики в администрации региона, а также представители народного совета ДНР, молодёжных и патриотических содружеств, сферы культуры, медицины и науки, бизнесмены, члены ведущего общественного движения «Донецкая Республика», которое представляет интересы жителей в различных направлениях. Свыше 43 тысяч человек уже направили заявки на вступление в партию.