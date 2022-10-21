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ЕР: В присоединенных ДНР и ЛНР открылись региональные отделения партии

Вчера, 20:07
В ДНР и ЛНР начали работать региональные отделения партии «Единая Россия». Секретарем Донецкого отделения партии стал врио главы республики Денис Пушилин. Луганским отделением будет руководить председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

По информации rostovgazeta.ru, в список руководства Донецкого отделения партии вошли члены команды главы республики в администрации региона, а также представители народного совета ДНР, молодёжных и патриотических содружеств, сферы культуры, медицины и науки, бизнесмены, члены ведущего общественного движения «Донецкая Республика», которое представляет интересы жителей в различных направлениях. Свыше 43 тысяч человек уже направили заявки на вступление в партию.

В ЛНР в региональный политический совет «Единой России» были включены врио главы республики Леонид Пасечник, сотрудники администрации региона и народного совета, объединений молодежи и ветеранов, члены профсоюзов, общественного движения «Мир Луганщине», ученые, работники культуры, спорта и здравоохранения. Свыше 22 тысяч жителей направили заявления о вступлении в партию.

Как рассказал секретарь генерального совета Андрей Турчак, формирование Донецкого отделения «Единой России» - это результат того, чем партия занималась в регионе совместно с общественными движениями ДНР. Это деятельность, направленная на оказание поддержки и защиты граждан.

Андрей Турчак подчеркнул, что актив Донецкого регионального отделения займется всем тем, что намечено в народной программе. Он уверен, что «Единая Россия» поможет развитию экономики и народного хозяйства в ДНР, а также способствует интеграции в законодательство РФ.

По словам Дениса Пушилина, «Единая Россия» – это профессиональная команда в ДНР, которая с 2014 года претерпела различные испытания и доказала, что ей по силам решение любых вопросов.

В ЛНР членами «Единой России» уже стали 22 тысячи человек. Открытие представительства партии в республике предоставит больше возможностей для расширения направления работы.

На сайте «Единой России» сообщается, что партия с первых дней проведения специальной операции всесторонне поддерживает жителей Донбасса, а также помогает тем, кто остался жить в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Региональными отделениями партии доставлено свыше 14 тысяч тонн гуманитарной помощи в народные республики, среди которых 700 тонн - медикаменты.

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