Достойная замена

Обеспечивать безопасность движения подвижного состава железнодорожной сети комбината диспетчерам помогают высокотехнологичные системы. Они в режиме реального времени отслеживают, в какой точке железнодорожной сети находится тот или иной состав.
Несколько лет назад в УЖДТ запустили программу модернизации оборудования железнодорожных станций. Отслеживать перемещение поездов будут по-новому. На смену рельсовым цепям приходит микропроцессорная система управления (МСУ СЦБ). Она менее громоздкая, функционирует стабильнее, предоставляет более точные данные и проще в обслуживании. За время действия программы успели оборудовать уже пять из 15 станций — «Разгрузочную», «Узловую», «Сланцевую», «Северную» и «Горную».
«Работа системы основана на учёте осей (или колёсных пар) проходящих составов. С внутренней стороны рельсов мы устанавливаем датчики. Когда над прибором проходит колесо поезда, напряжение магнитного поля меняется, и на пункт счёта поступает сигнал. Так мы узнаём, сколько колёсных пар зашло на тот или иной путь и в каком конкретно отрезке дороги находится состав. Это помогает диспетчерам эффективно и безопасно формировать маршруты», — поясняет начальник участка сигнализации, централизации, блокировки и связи УЖДТ Юрий Понамарев.
До недавнего времени в работе МСУ применяли датчики австрийской фирмы. Они достаточно долговечны, но из-за постоянного воздействия вибрации их всё равно нужно периодически обновлять. Правда, сейчас лебединские железнодорожники столкнулись с прекращением поставок импортных компонентов. Пришлось искать альтернативу в России — причём на родине легендарного лесковского Левши.
«Специалисты тульской компании „Альфаприбор“ сделали по нашему заказу идентичный австрийскому датчик, — поясняет Юрий Понамарев. — Для проведения промышленных испытаний мы установили его на самой большой из станций — „Разгрузочной“ — и в течение двух недель отслеживали параметры работы. Отличий не обнаружили. Сейчас оформляем заказ на поставку. Все импортные датчики, которые выходят из строя, теперь будем заменять тульскими».
На десяти станциях, которые только предстоит модернизировать, будут монтировать микропроцессорные системы управления с приборами компании «Промэлектроника» из Екатеринбурга, которые так же хорошо себя зарекомендовали. Первая на очереди — «Рудная»: подрядчики уже прокладывают здесь кабельные линии, устанавливают напольные устройства сигнализации, централизации и блокировки, сейчас приступили к монтажу МСУ с 57-ю датчиками. Завершить работы и сдать обновлённую станцию в эксплуатацию планируют в декабре.
Евгения Шехирева