Достойная замена

На десяти станциях, которые только предстоит модернизировать, будут монтировать микропроцессорные системы управления с приборами компании «Промэлектроника» из Екатеринбурга, которые так же хорошо себя зарекомендовали. Первая на очереди — «Рудная»: подрядчики уже прокладывают здесь кабельные линии, устанавливают напольные устройства сигнализации, централизации и блокировки, сейчас приступили к монтажу МСУ с 57-ю датчиками. Завершить работы и сдать обновлённую станцию в эксплуатацию планируют в декабре.