Достижения Хакасии названы ИРИ в проекте "20 главных событий России за 20 лет"

По информации newkhakasiya.online, достижения республики отражены в нацпроекте «20 главных событий России за 20 лет». Холдинг 1MI при совместно с АНО «ИРИ» организовал массовый соцопрос и определил, что из происходившего за это время в большей мере отразилось на жизни молодежи. Респонденты указали 15 важных событий в стране и пять — в регионе своего проживания.
В Хакасии прошла реконструкция единственного на юге Красноярского края международного аэропорта Абакан им. В.Г. Тихонова. Объект получил федеральный статус. В аэропорту обновлена взлетно-посадочная полоса, построен перрон и спасательная станция, заменены магистральные дорожки и ограждения, установлено современное светосигнальное оборудование и отремонтировано помещение аэровокзала.
В 2017 году был открыт новый корпус хирургического отделения РКБ им. Ремишевской. Его площадь достигает 22 тыс. кв. м. Для сравнения, это больше старого корпуса в 14 раз. Кроме двух хирургических отделений в восьмиэтажном корпусе функционируют отделения реанимации, интенсивной терапии, ожоговое, урологическое, нейрохирургическое, травматологическое, ортопедическое и оториноларингологическое.
В Хакасии также построено новое здание краеведческого музея. Когда-то музей располагался в жилом доме и вмещал небольшое количество экспонатов. В настоящее время это самый крупный музей юга Сибири, в котором выставлены произведения искусства Хакасии разных исторических периодов. Посетители могут увидеть свыше 20 тыс. археологических экспонатов.
В республике состоялось открытие перинатального центра. Семиэтажное здание имеет площадь 43 тыс. кв. м. В стационаре могут одновременно находиться 105 рожениц и 45 детей. Новое высокотехнологичное оборудование дает возможность выхаживать новорожденных с максимально малой массой тела и различными патологиями. Помимо этого, в центре работает отделение ЭКО. В течение первого года работы центра смертность младенцев в республике сократилась на 40%.
За счет регионального финансирования в Хакасии построен спортивный комплекс «Абакан» имени Н.Г. Булакина. Он включает спортзал для игровых видов спорта и бассейн для плавания длиной 50 м.