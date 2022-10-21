Достижения Хакасии названы ИРИ в проекте "20 главных событий России за 20 лет"

По информации newkhakasiya.online, достижения республики отражены в нацпроекте «20 главных событий России за 20 лет». Холдинг 1MI при совместно с АНО «ИРИ» организовал массовый соцопрос и определил, что из происходившего за это время в большей мере отразилось на жизни молодежи. Респонденты указали 15 важных событий в стране и пять — в регионе своего проживания.