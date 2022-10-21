Чем отличается кремация от погребения?

Вот только умирать все равно приходится. Порой это случается и в молодом возрасте. Никто ведь не застрахован от несчастного случая или опасного вируса. Тогда родственникам приходится решать, какой выбрать способ захоронения. Важно иметь больше полезной информации и о кремации.
В чем отличия?
Кремация — это способ захоронения, который в нескольких странах используется как основной. Тело покойника просто сжигается. В Санкт-Петербурге имеется свой крематорий. И в таком способе похорон имеются свои отличительные особенности:
— необходимо вначале получить письменное разрешение в отделении полиции;
— нужно владеть информацией, каким для этой процедуры должен быть гроб;
— следует проконсультироваться со специалистом относительно самого покойника;
— надо заранее знать, что потом делать с урной, в которой находится прах умершего;
— отсутствует необходимость в подготовке ямы под могилу на кладбище.
Вот и получается, что не все здесь так просто. Поэтому к кремации необходимо готовиться только после посещения полиции. Разрешение там обычно дают, если смерть произошла по старости или умерший имел серьезную болезнь, от которой и скончался. В других случаях может последовать запрет. Ведь потом часто требуется эксгумация останков, если приходится возобновлять расследование о причине смерти.
Общее с погребением
Для полной объективности необходимо рассмотреть и общие моменты между погребением на кладбище и кремацией.
1. Подготовительный процесс с вызовом врача и полиции ничем не отличается.
2. Обязательно понадобится деревянный гроб, без него также не обойтись.
3. Обычно проводится панихида, что представляет собой прощание с умершим.
4. Непременно понадобится оформлять аренду на использование катафалка.
А после самой процедуры захоронения, неважно какого она будет вида, обычно практикуется поминальная трапеза. Только надо заметить, что не все православные священники одобряют кремацию. Это надо иметь в виду, если покойнику понадобится отпевание.
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