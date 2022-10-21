Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Чем отличается кремация от погребения?

Сегодня, 07:48
Фото: 1MI
В молодости никто не хочет задумываться о смерти. Ведь жизнь так прекрасна, особенно когда все получается, о чем мечтаешь или планируешь достичь.

Вот только умирать все равно приходится. Порой это случается и в молодом возрасте. Никто ведь не застрахован от несчастного случая или опасного вируса. Тогда родственникам приходится решать, какой выбрать способ захоронения. Важно иметь больше полезной информации и о кремации.

В чем отличия?

Кремация — это способ захоронения, который в нескольких странах используется как основной. Тело покойника просто сжигается. В Санкт-Петербурге имеется свой крематорий. И в таком способе похорон имеются свои отличительные особенности:

— необходимо вначале получить письменное разрешение в отделении полиции;
— нужно владеть информацией, каким для этой процедуры должен быть гроб;
— следует проконсультироваться со специалистом относительно самого покойника;
— надо заранее знать, что потом делать с урной, в которой находится прах умершего;
— отсутствует необходимость в подготовке ямы под могилу на кладбище.

Вот и получается, что не все здесь так просто. Поэтому к кремации необходимо готовиться только после посещения полиции. Разрешение там обычно дают, если смерть произошла по старости или умерший имел серьезную болезнь, от которой и скончался. В других случаях может последовать запрет. Ведь потом часто требуется эксгумация останков, если приходится возобновлять расследование о причине смерти.

Общее с погребением

Для полной объективности необходимо рассмотреть и общие моменты между погребением на кладбище и кремацией.

1. Подготовительный процесс с вызовом врача и полиции ничем не отличается.
2. Обязательно понадобится деревянный гроб, без него также не обойтись.
3. Обычно проводится панихида, что представляет собой прощание с умершим.
4. Непременно понадобится оформлять аренду на использование катафалка.

А после самой процедуры захоронения, неважно какого она будет вида, обычно практикуется поминальная трапеза. Только надо заметить, что не все православные священники одобряют кремацию. Это надо иметь в виду, если покойнику понадобится отпевание.

Как показывает практика, независимо от того, речь идет о погребении или кремации, понадобится помощь ритуального агентства. В Санкт-Петербурге много таких компаний. Но одной из лучших считается ООО «Городская ритуальная служба». Сегодня не придется искать эту организацию. Все вопросы легко решаются через сайт https://spbgorritual.ru/, где дается и номер телефона +7 (812) 500-35-33. Здесь удастся найти все, что понадобится для организации траурного мероприятия. Недорого предоставляются как услуги, так и товары. По приемлемой стоимости обойдутся и похороны «под ключ».

Реклама. Рекламодатель ООО «Миратек».

#Кремация#Погребение#Общество
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59