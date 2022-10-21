Чем отличается кремация от погребения?

Вот и получается, что не все здесь так просто. Поэтому к кремации необходимо готовиться только после посещения полиции. Разрешение там обычно дают, если смерть произошла по старости или умерший имел серьезную болезнь, от которой и скончался. В других случаях может последовать запрет. Ведь потом часто требуется эксгумация останков, если приходится возобновлять расследование о причине смерти.