Чаще всего жители России переезжают жить в Москву

Доцент Института демографии им. А. Вишневского НИУ ВШЭ Никита Мкртчян считает, что реальный прирост в столичном регионе намного больше. По его словам, в Москве регистрируется очень много студентов. Когда регистрация у студентов и арендаторов квартир заканчивается, статистически считается, что человек уехал по месту своей прописки: «Хотя физически он скорее всего не уехал».