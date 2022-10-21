Чаще всего жители России переезжают жить в Москву

«Новые известия» проанализировали данные Росстата о миграционных потоках за пять лет. По данным издания, народ в стране концентрируется только в 17 регионах.
Известно, что в Республике Алтай с 2017 по 2021 годы осело только 200 человек, в Калужской области — 306 человек, а в Ярославской области — 769.
Москву и Московскую область россияне давно уже считают фактически одним регионом. За пять лет здесь зарегистрировались 2,44 млн человек. Население за счёт внутренних мигрантов выросло более чем на 580 тыс.
Доцент Института демографии им. А. Вишневского НИУ ВШЭ Никита Мкртчян считает, что реальный прирост в столичном регионе намного больше. По его словам, в Москве регистрируется очень много студентов. Когда регистрация у студентов и арендаторов квартир заканчивается, статистически считается, что человек уехал по месту своей прописки: «Хотя физически он скорее всего не уехал».
Отметим, что россияне также активно переезжают в Краснодарский край, Севастополь, Калининград и Адыгею. Средняя зарплата в июле 2022 года в Адыгее составила 38 тыс. рублей, это на 38% меньше средней по России. Миграцию россиян в Адыгею объяснил Никита Мкртчян: «Адыгея входит в агломерацию Краснодарского края. Там один район, который буквально физически примыкает к городу Краснодару, это его ближайший пригород. Адыгею вне Краснодарского края рассматривать просто бессмысленно».
А по мнению демографа Алексея Ракши, там, куда едут тратить деньги, экономика не подкачает.
Что касается Калининградской области, то здесь Никита Мкртчян отмечает, что популярность области скоро может улетучиться. После начала СВО страны Прибалтики приостановили транзитный поток товаров, Калининградская область оказалась почти в изоляции, сократилось число рабочих мест, приостановили работу промышленные предприятия.
Также «Новые Известия» объяснили, почему для жизни россияне чаще всего выбирают Москву. По данным издания, жизнь в регионах становится всё дороже, а возможностей — меньше. Спасение молодые люди находят в Москве: «Москва, как вампир, выживет за счёт свежей крови из провинции».