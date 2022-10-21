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Контрактник хотел уволиться во время СВО, но командир ему не отвечал

Сегодня, 06:56
Фото: t.me/mod_russia
Военнослужащий досрочно уволился со службы во время проведения СВО только после обращения в суд. До этого командир не отвечал на его рапорт, пишут «Брянские новости».

Брянский военнослужащий хотел досрочно уволиться во время проведения спецоперации. Сделать это мужчине удалось только после обращения в суд.

Как уточнили в издании, брянец был контрактником. Он подал рапорт об увольнении своему командиру, но ответа не получил. Второй рапорт тоже остался без ответа. Мужчина обратился в суд.

Ещё до рассмотрения суда военный добровольно отказался от иска. Экс-военный пояснил, что его нарушенные права восстановили. Командир части направил копию выписки из приказа. Мужчину отправили в запас, а дело прекращено. 

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#Операция на Украине#Черноземье#Брянская область#Контрактник#СВО#Увольнение#Суд#Наталья Корявых
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