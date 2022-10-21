Контрактник хотел уволиться во время СВО, но командир ему не отвечал

Брянский военнослужащий хотел досрочно уволиться во время проведения спецоперации. Сделать это мужчине удалось только после обращения в суд.
Как уточнили в издании, брянец был контрактником. Он подал рапорт об увольнении своему командиру, но ответа не получил. Второй рапорт тоже остался без ответа. Мужчина обратился в суд.
Ещё до рассмотрения суда военный добровольно отказался от иска. Экс-военный пояснил, что его нарушенные права восстановили. Командир части направил копию выписки из приказа. Мужчину отправили в запас, а дело прекращено.