БГТУ им. В. Г. Шухова разработает 3D-тренажёры для водителей общественного транспорта

Ставится подвижная платформа, на неё крепится кабина того или иного вида техники, а также оборудуется рабочее место оператора, который создаёт определённую ситуацию на дороге. Обучаемый, находясь в кабине, отрабатывает программу, причём реально ощущает все нагрузки, которые ему придётся получать, когда он будет допущен к настоящей технике – переключение рычагов, поднятие груза и т. д. Кроме того, к такому тренажёру подключается картографирование реальной местности, что позволяет на 100 % погрузиться в реальную дорожную обстановку. Команда проекта уже сделала опытный образец такого 3D-тренажёра. В настоящее время оформляется лицензионное соглашение, патенты.