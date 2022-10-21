БГТУ им. В. Г. Шухова разработает 3D-тренажёры для водителей общественного транспорта

Проекты программы «Приоритет 2030» БГТУ им. Шухова: «Разработка тренажёрных комплексов с интегрированной системой подготовки виртуальных 3D-моделей реальной местности для обучения водителей общественного транспорта и специальной техники».
Этот проект в рамках федеральной программы «Приоритет 2030» реализует НИИ робототехники и систем управления под руководством доктора технических наук, профессора Ларисы Рыбак вместе с индустриальным партнёром – ООО Производственная фирма «Логос» (г. Москва, г. Белгород). ООО ПФ «Логос» – один из лидеров по разработке и производству компьютерных тренажёров для гражданской и военной техники. Продукция фирмы позволяет организовать эффективное обучение управлению общественным транспортом и сложной техникой.
Технические средства обучения пользуются спросом как внутри страны, так и за её пределами. Налажено взаимодействие с такими заказчиками, как Минобороны РФ, АО Уралтрансмаш, Метро г. Будапешт, Баки Метро (РАз), ОАО КАМАЗ, ООО ЛИАЗ, АО «Метровагонмаш», АО БЕЛАЗ и др.
Разработка учёных БГТУ им. В. Г. Шухова даёт возможность предложить ноу-хау в виде готовой продукции для транспорта таким крупным мегаполисам, как Москва или Санкт-Петербург, для обучения водителей метрополитена, троллейбусов, автобусов.
Цель проекта – разработка тренажёрных комплексов общественного транспорта и специальной техники, включая программно-аппаратный комплекс автоматизированной подготовки и обновления базы данных статистических и динамических объектов в составе виртуальных трёхмерных урбанистических моделей местности. Это позволит изучать особенности управления техникой в обстановке, максимально приближенной к реальной. По сути это имитация обучения вождению на тренажёре.
Ставится подвижная платформа, на неё крепится кабина того или иного вида техники, а также оборудуется рабочее место оператора, который создаёт определённую ситуацию на дороге. Обучаемый, находясь в кабине, отрабатывает программу, причём реально ощущает все нагрузки, которые ему придётся получать, когда он будет допущен к настоящей технике – переключение рычагов, поднятие груза и т. д. Кроме того, к такому тренажёру подключается картографирование реальной местности, что позволяет на 100 % погрузиться в реальную дорожную обстановку. Команда проекта уже сделала опытный образец такого 3D-тренажёра. В настоящее время оформляется лицензионное соглашение, патенты.
Работу над программными продуктами планируется завершить до нового года. Предполагается, что к концу 2023 года первая платформа уже сойдёт с конвейера и отправится к заказчикам. В дальнейшем учёные совместно с индустриальными партнёрами планируют создать высокотехнологичное производство, чтобы разработки шуховцев были полезны не только мегаполисам, но и работали на Белгородскую область. Это возможно в рамках создания на базе технологического университета лаборатории, в которой выпускники БГТУ могли бы заниматься разработкой программных модулей для построения виртуальных 3D-моделей местности.