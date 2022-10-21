Белгородцы стали больше пить крепкого алкоголя. Сильно больше

В Тамбовской области уровень потребления алкоголя вырос на 11,9 %, а в Воронежской – на 11,7 %. В Орловской области продажи крепких напитков выросли на 10,7 %, в Липецкой области – на 9 %. В целом по стране потребление водки также стало больше – на 8,4 %. В ЦФО показатель равняется 7,8 %.