Белгородцы стали больше пить крепкого алкоголя. Сильно больше

С начала года в Белгородской области выросло потребление крепкого алкоголя на 20 %. Это наиболее высокий показатель в Черноземье. На 16 % потребление водки выросло в соседней Курской области.
Основная часть розницы приходится на отечественные напитки ценой чуть более 200 рублей. Уточняется, что в Белгородской области было реализовано 526,2 тыс. декалитров. Для сравнения: в 2021 году - 438,1 тыс. декалитров.
В Тамбовской области уровень потребления алкоголя вырос на 11,9 %, а в Воронежской – на 11,7 %. В Орловской области продажи крепких напитков выросли на 10,7 %, в Липецкой области – на 9 %. В целом по стране потребление водки также стало больше – на 8,4 %. В ЦФО показатель равняется 7,8 %.
Кроме того, выросли продажи недорогого пива. В соседней Воронежской области аж на 191 %. В других регионах динамика тоже положительная. Исключением стала Белгородская область, где продажи дешёвого пива в банках, напротив, сократились на 33 %.