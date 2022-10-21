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Белгородцы стали больше пить крепкого алкоголя. Сильно больше

Сегодня, 12:33

Белгородцы стали больше пить крепкого алкоголя

Белгородская область стала лидером по потреблению крепкого алкоголя. Показатель вырос на 20 %, пишет «Коммерсант».

С начала года в Белгородской области выросло потребление крепкого алкоголя на 20 %. Это наиболее высокий показатель в Черноземье. На 16 % потребление водки выросло в соседней Курской области.

Основная часть розницы приходится на отечественные напитки ценой чуть более 200 рублей. Уточняется, что в Белгородской области было реализовано 526,2 тыс. декалитров. Для сравнения: в 2021 году - 438,1 тыс. декалитров.

В Тамбовской области уровень потребления алкоголя вырос на 11,9 %, а в Воронежской – на 11,7 %. В Орловской области продажи крепких напитков выросли на 10,7 %, в Липецкой области – на 9 %. В целом по стране потребление водки также стало больше – на 8,4 %. В ЦФО показатель равняется 7,8 %.

Кроме того, выросли продажи недорогого пива. В соседней Воронежской области аж на 191 %. В других регионах динамика тоже положительная. Исключением стала Белгородская область, где продажи дешёвого пива в банках, напротив, сократились на 33 %. 

 

 

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#Экономика#Крепкий алкоголь#Резкий рост продаж#Статистика#Регионы#Наталья Корявых
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