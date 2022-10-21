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Белгородцам распространяют ролики об оказании первой помощи

Сегодня, 06:43
Фото: 1MI
Мэрия Белгорода распространяет материалы об оказании первой помощи. Администрация опубликовала видео, где показывают, как остановить кровотечение до приезда врача.

Действовать нужно немедленно. Необходимо давить на рану, причём делать это может и сам пострадавший. Специалисты советуют прижать артерию к кости между раной и сердцем.

Жгут накладывать нужно в области выше раны поверх одежды или ткани, обязательно оставить записку с временем наложения жгута. Жгут-закрутку можно сделать и из подручных средств. Важно держать жгут не более часа летом, зимой это время сокращается до получаса.

Остановить кровь можно и сгибанием конечности. В область сустава необходимо вложить валик и зафиксировать раненую часть тела после сгибания. 

 

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#Евгений Грицков#Операция на Украине#Первая медицинская помощь#Как остановить кровотечение
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