Действовать нужно немедленно. Необходимо давить на рану, причём делать это может и сам пострадавший. Специалисты советуют прижать артерию к кости между раной и сердцем.
Жгут накладывать нужно в области выше раны поверх одежды или ткани, обязательно оставить записку с временем наложения жгута. Жгут-закрутку можно сделать и из подручных средств. Важно держать жгут не более часа летом, зимой это время сокращается до получаса.
Остановить кровь можно и сгибанием конечности. В область сустава необходимо вложить валик и зафиксировать раненую часть тела после сгибания.