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Белгородец украл более 50 телефонов, разбивая стёкла павильонов тротуарной плиткой

Сегодня, 07:23
Фото: телеграм-канал "Жесть Белгород"
19-летний парень разбивал окна павильонов и залезал внутрь. Он украл телефоны и аксессуары. Сумма ущерба составила 800 тыс. рублей, сообщили в региональном УМВД.

Молодой житель региона ограбил три магазина электроники. Он украл более 50 телефонов и аксессуары. Сумма ущерба составила 800 тыс. рублей. Парня уже задержала полиция.

Как установили правоохранители, молодой человек разбивал окна тротуарной плиткой и проникал внутрь павильонов. В период с 13 по 15 октября злоумышленник похищал телефоны из магазинов в Белгороде, Северном и Стрелецком. Причём в один из салонов он наведывался дважды.

Похищенную технику он сбывал, один раз обменял её на фастфуд. В отношении парня возбудили уголовное дело. Белгородцу грозит до пяти лет колонии.

 

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