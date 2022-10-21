Белгородец украл более 50 телефонов, разбивая стёкла павильонов тротуарной плиткой

Как установили правоохранители, молодой человек разбивал окна тротуарной плиткой и проникал внутрь павильонов. В период с 13 по 15 октября злоумышленник похищал телефоны из магазинов в Белгороде, Северном и Стрелецком. Причём в один из салонов он наведывался дважды.