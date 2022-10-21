Белгородец убил старшего брата в состоянии аффекта из-за издевательств

Ночью 17 апреля в доме в селе Варваровка Белгородского района выпивший потерпевший начал перепалку с младшим братом. Позже они начали бороться. Старший брат нанёс несколько ран подсудимому. Отношения у братьев были натянутыми – потерпевший постоянно издевался над родственником, оскорблял его и применял насилие.