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Белгородец убил старшего брата в состоянии аффекта из-за издевательств

Сегодня, 08:38
Между потерпевшим и подсудимым были натянутые отношения. В день происшествия старший брат начал беспричинную ссору с младшим и поплатился, сообщили в региональном СК.

23-летний житель Белгорода убил старшего брата в состоянии аффекта из-за травли со стороны потерпевшего. В день происшествия последний начал беспричинную ссору с братом, что привело к трагедии.

Ночью 17 апреля в доме в селе Варваровка Белгородского района выпивший потерпевший начал перепалку с младшим братом. Позже они начали бороться. Старший брат нанёс несколько ран подсудимому. Отношения у братьев были натянутыми – потерпевший постоянно издевался над родственником, оскорблял его и применял насилие.

Белгородец в ходе драки в ответ на действия брата много раз ударил его ножом. В результате происшествия потерпевший скончался. Суд приговорил подсудимого к году исправительных работ. Приговор вступил в законную силу.

 

 

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#Происшествия#Белгородский район#Убийство в состоянии аффекта#Брат#Следственный комитет#Приговор суда#Наталья Корявых
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