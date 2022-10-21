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Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла

Сегодня, 09:14
Фото: Алина Харина / Bel.ru

Житель села Никольское под Белгородом рассказал об обстреле села 16 октября

Село Никольское в Белгородском районе обстреляли 16 октября. Повреждения получил 61 дом.

Виктор с супругой и сыном в момент обстрела села находился в доме. Мужчина проживает на улице Малая Луговая. Воронка от прилёта образовалась неподалёку от дома Виктора.

Услышали сперва далёкие взрывы, видимо, наша ПВО сбивала в воздухе. Потом был поближе взрыв в воздухе. А после этого сильный взрыв рядом, толчок. Дом затрясся, посыпались стёкла. Было ощущение, что вся крыша рухнула – подброшенная взрывом земля с камнями посыпалась сверху на шифер.
Виктор
Фото: Алина Харина / Bel.ru

По словам Виктора, в доме в этот момент упала и разбилась люстра, в другой комнате просел потолок, в коридоре посыпался пластиковый потолок, а в некоторых местах – штукатурка. Повреждения также получил автомобиль Виктора.

Это был первый такой прилёт. Раньше были слышны звуки, но было это всё дальше.
Виктор

Мужчина подчёркивает, что сразу после происшествия на место приехала администрация. Через пару дней строительная бригада приступила к восстановлению дома.

Фото: Алина Харина / Bel.ru

Напомним, что восстановить дома в Никольском подрядчики обещают в течение одного — полутора месяцев. В первую очередь рабочие занимаются устранением повреждений кровли и заменой оконных проёмов.

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