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Белгородец получил выплат на 720 тыс. рублей за поддельную инвалидность

Сегодня, 15:22
Фото: 1MI
Мужчине выдали справку об инвалидности по подложным документам. За мошенничество его оштрафовали, сообщили в региональном УФСБ.

Белгородец получил из пенсионного фонда 720 тыс. рублей за незаконную инвалидность. Справку о ней он получил по подложным документам. За мошенничество злоумышленника оштрафовали.

Документы мужчине выдали в ФКУ «ГБ МСЭ по Белгородской области». В отношении белгородца возбудили уголовное дело за мошенничество при получении социальных выплат.

По решению суда афериста признали виновным. Его приговорили к штрафу и обязали выплатить ущерб. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, белгородка незаконно получала пенсию умершей матери. Подсудимой назначили восемь месяцев исправительных работ. Другой житель региона обманул центр занятости на 55 000 рублей.

 

Белгородцы подделали справки и семь лет получали пенсии и доплаты по инвалидности
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#Социальные выплаты#Поддельная инвалидность#Мошенничество#Наталья Корявых
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