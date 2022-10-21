Белгородец получил выплат на 720 тыс. рублей за поддельную инвалидность

Белгородец получил из пенсионного фонда 720 тыс. рублей за незаконную инвалидность. Справку о ней он получил по подложным документам. За мошенничество злоумышленника оштрафовали.
Документы мужчине выдали в ФКУ «ГБ МСЭ по Белгородской области». В отношении белгородца возбудили уголовное дело за мошенничество при получении социальных выплат.
По решению суда афериста признали виновным. Его приговорили к штрафу и обязали выплатить ущерб. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, белгородка незаконно получала пенсию умершей матери. Подсудимой назначили восемь месяцев исправительных работ. Другой житель региона обманул центр занятости на 55 000 рублей.