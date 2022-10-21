Белгородэнерго обеспечило возможность подключения к сетям детсада в мкр «Новые сады»

Детский сад в микрорайоне «Новые сады» рассчитан на 220 воспитанников. Ожидается, что у каждой группы будет свое отдельное помещение с раздевалкой, спальней, игровыми комнатами и буфетом. Кроме этого, в здании планируется оборудовать зал для занятий спортом и музыкой, кабинеты логопеда и педагога-психолога, медицинский и пищевой блоки, а на территории — спортивные и игровые площадки и даже зону для изучения правил дорожного движения. Потребляемая мощность дошкольного учреждения составит 149 кВт. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2023 году.