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500 белгородцев из приграничных районов переселят в Московскую область

Сегодня, 18:08
Фото: 1MI
Соответствующий вопрос обсудили на заседании Оперативного штаба, сообщил Вячеслав Гладков.

Белгородцы имеют возможность временно переехать в Московскую область — Подмосковье готово принять 500 жителей Белгородской области на территории одного из санаториев.

Мы готовы предоставить транспорт. Питание и проживание на территории санатория также будет бесплатным.
Вячеслав Гладков

Когда оперативная обстановка наладится, людей доставят обратно в Белгородскую область.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, для белгородцев подготовили порядка 550 мест в Подольске, Клину и Лосино-Петровском.

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#Алина Харина#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Переезд#Приграничные районы
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