500 белгородцев из приграничных районов переселят в Московскую область

Белгородцы имеют возможность временно переехать в Московскую область — Подмосковье готово принять 500 жителей Белгородской области на территории одного из санаториев.
Мы готовы предоставить транспорт. Питание и проживание на территории санатория также будет бесплатным.
Вячеслав Гладков
Когда оперативная обстановка наладится, людей доставят обратно в Белгородскую область.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьёва, для белгородцев подготовили порядка 550 мест в Подольске, Клину и Лосино-Петровском.