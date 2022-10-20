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Жительница Белгородского района рассказала о газификации дома и подарке от газовиков

Вчера, 12:39
Фото: Bel.ru
Мать пятерых детей рассказала журналистам «Бел.Ру» о том, как газифицировала свой дом и получила от газовиков подарок.

Белгородка Ирина Анпилова живёт в Разумном. Женщина работает секретарём в управляющей компании. У неё пятеро детей и четверо внуков.

Раньше семья жила в трёхкомнатной квартире. По словам Ирины, это был «скворечник».

Когда продали квартиру и переехали на дачу, я помню, как первый раз вышла утром на веранду: встаёт солнце, поют птицы, и я подумала: «Зачем я 40 лет прожила в квартире?». Тогда я сказала, что будем строить дом. Это другие ощущения: у тебя и огород, и сад. По крайней мере, мои дети и внуки знают, что помидоры не в коробках растут.
Ирина Анпилова

Старшая дочка Ирины училась в институте культуры. Старший сын — мастер-плиточник, ремонтирует объекты «под ключ». Ещё двое детей — студенты. Один будет мастером по обслуживанию инженерных сетей ЖКХ, а дочка учится в институте культуры на руководителя художественного коллектива. Ещё одна дочка — школьница. В будущем она планирует стать медиком.

Фото: Bel.ru

Дом семья строила 12 лет. Дети всю строительную науку изучали на практике.

В феврале 2022 года, когда готовились к сдаче дома, поняли, что придётся сразу переезжать. Воду, свет и канализацию мы подключили сразу. Но как переезжать, не имея газа? Я приняла решение обратиться к газовикам с просьбой газифицировать дом. Просила только провести трубы. Что касается оборудования, думала, постепенно всё приобрету. Когда мне позвонили из «Газпром газораспределение Белгород» и сказали, что всё будет подключено — с оборудованием, плитой, котлом, — я была на седьмом небе от счастья.
Ирина Анпилова

Ирина рассказала, что газовики сами сделали проект, подготовили все документы, проложили трубы и провели пуско-наладочные работы.

Я до сих пор не верю, что всё это правда. Даже сентябрь оказался холодным, и мы думали, как же быть дальше. А сейчас мы уже включили отопление — что может быть лучше?
Ирина Анпилова
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