Жительница Белгородского района рассказала о газификации дома и подарке от газовиков

Старшая дочка Ирины училась в институте культуры. Старший сын — мастер-плиточник, ремонтирует объекты «под ключ». Ещё двое детей — студенты. Один будет мастером по обслуживанию инженерных сетей ЖКХ, а дочка учится в институте культуры на руководителя художественного коллектива. Ещё одна дочка — школьница. В будущем она планирует стать медиком.