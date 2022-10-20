Военкор Коц и глава района оказались под обстрелом под Белгородом

Как рассказал Коц, он полдня находился под обстрелом в селе Муром Белгородской области. В укрытии военкор сидел вместе с главой Шебекинского горокруга. Они находились в подвале детского сада.
Коц добавил, что объекту работала артиллерия ВСУ. Попали с торца, в крышу и над входом в подвал. Военкор отметил, что через какое-то время российские военнослужащие ответили на обстрел.
По противнику от Мурома отработала фронтовая авиация. В рамках среднего уровня реагирования.
Александр Коц
Напомним, село Муром в Шебекинском округе обстреляли со стороны Украины второй раз за день. Серьёзные разрушения у дома культуры, детского сада, школы, офиса семейного врача, магазина и частных домов.