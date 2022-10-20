Валентин Серов: дерзкий художник, поставивший на место саму императрицу

Николай II очень любил работы живописца и неоднократно заказывал у него собственные портреты. Во время трудов над последним из них, в творческий процесс вмешалась супруга монарха — Александра Федоровна. В ответ на ее советы, Серов вручил госпоже кисточку со словами — «Пишите сами» и навсегда покинул императорский двор.