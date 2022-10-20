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Валентин Серов: дерзкий художник, поставивший на место саму императрицу

Вчера, 15:05
Его «Девочку с персиками» знает весь мир. Но многие ли в курсе, что автор знаменитого полотна — Валентин Серов был настоящим бунтарем и даже лично разорвал отношения с императорской семьей?

Николай II очень любил работы живописца и неоднократно заказывал у него собственные портреты. Во время трудов над последним из них, в творческий процесс вмешалась супруга монарха — Александра Федоровна. В ответ на ее советы, Серов вручил госпоже кисточку со словами — «Пишите сами» и навсегда покинул императорский двор.

Во все века искусствоведы отмечали, насколько явно в полотнах Серова отражено его личное отношение к изображенным персоналиям. В экспозиции Донецкого республиканского художественного музея находится «Портрет инженера Алексея Горяинова» кисти легендарного живописца. Об этих двух удивительных людях — художнике и его модели — в новом выпуске культурного проекта «В рамках Донбасса».

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