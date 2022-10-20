В Старом Осколе за день произошло два убийства

В Старом Осколе правоохранители раскрыли сразу два убийства, которые были совершены в один день. Староосколец убил своего соседа, а жительница города зарезала сожителя.
19 октября выпивший горожанин в ответ на замечания от соседа начал с ним ругаться. 41-летний подозреваемый напал с ножом на 51-летнего потерпевшего. Последний скончался.
В тот же день 52-летняя горожанка, будучи выпившей, напала на сожителя в своей квартире. Женщина ударила его ножом во время ссоры. Мужчина умер на месте происшествия.
Подозреваемых уже задержали. Следствие настаивает на их заключении под стражу.