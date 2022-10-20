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В Старом Осколе за день произошло два убийства

Вчера, 13:51
Фото: следственный комитет по Белгородской области
Женщина во время ссоры ударила сожителя ножом. Мужчина после конфликта с соседом зарезал его прямо на улице, сообщили в региональном СК.

В Старом Осколе правоохранители раскрыли сразу два убийства, которые были совершены в один день. Староосколец убил своего соседа, а жительница города зарезала сожителя.

19 октября выпивший горожанин в ответ на замечания от соседа начал с ним ругаться. 41-летний подозреваемый напал с ножом на 51-летнего потерпевшего. Последний скончался.

В тот же день 52-летняя горожанка, будучи выпившей, напала на сожителя в своей квартире. Женщина ударила его ножом во время ссоры. Мужчина умер на месте происшествия.

Подозреваемых уже задержали. Следствие настаивает на их заключении под стражу.

 

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#Происшествия#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Следственный комитет белгородской области#Наталья Корявых
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