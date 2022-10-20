В региональном УМВД нет информации о пропаже монаха в Белгородской области

По информации ОВД-Инфо, в селе Хохловка Белгородской области с 15 октября не выходит на связь монах Русской православной церкви за границей Иларион (в миру — Николай Шатковский). Источник сообщает, что сосед мужчины видел, как его уводят из дома силовики. Также известно, что пропавший был известен оппозиционными взглядами.
Примечательно, что в Белгородской области такого населённого пункта нет. Есть село Хохлово, а село Хохловка находится в Пермском крае.
Чтобы прояснить ситуацию, журналисты «Бел.Ру» обратились за комментарием в Белгородскую митрополию. В пресс-службе нам сообщили, что все белгородские монахи приписаны к монастырям и в митрополии о них знают. Что касается возможно пропавшего монаха Илариона, он к Белгородской митрополии не относится.
В региональном управлении МВД добавили, что информация о пропаже данного человека к ним не поступала.