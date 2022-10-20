В региональном УМВД нет информации о пропаже монаха в Белгородской области

Чтобы прояснить ситуацию, журналисты «Бел.Ру» обратились за комментарием в Белгородскую митрополию. В пресс-службе нам сообщили, что все белгородские монахи приписаны к монастырям и в митрополии о них знают. Что касается возможно пропавшего монаха Илариона, он к Белгородской митрополии не относится.