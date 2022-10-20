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В региональном УМВД нет информации о пропаже монаха в Белгородской области

Сегодня, 07:52
Фото: 1MI
Об этом журналистам «Бел.Ру» сообщили в ведомстве. В свою очередь, в пресс-службе Белгородской митрополии добавили, что данный монах к ним не имеет никакого отношения.

По информации ОВД-Инфо, в селе Хохловка Белгородской области с 15 октября не выходит на связь монах Русской православной церкви за границей Иларион (в миру — Николай Шатковский). Источник сообщает, что сосед мужчины видел, как его уводят из дома силовики. Также известно, что пропавший был известен оппозиционными взглядами.

Примечательно, что в Белгородской области такого населённого пункта нет. Есть село Хохлово, а село Хохловка находится в Пермском крае.

Чтобы прояснить ситуацию, журналисты «Бел.Ру» обратились за комментарием в Белгородскую митрополию. В пресс-службе нам сообщили, что все белгородские монахи приписаны к монастырям и в митрополии о них знают. Что касается возможно пропавшего монаха Илариона, он к Белгородской митрополии не относится.

В региональном управлении МВД добавили, что информация о пропаже данного человека к ним не поступала.

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#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Монахи#Митрополия#УМВД#Пропал человек#Кристина Семенчук
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