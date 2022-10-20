В нацпроекте «20 главных событий России за 20 лет» отмечены достижения Мордовии

В рамках проекта в субъектах РФ созданы фокус-группы, состоящие из молодых людей 18 - 35 лет. Каждая группа должна выбрать 15 событий федерального масштаба и ещё 5, касающихся их региона. В Мордовии были выбраны реконструкции парков, аэропорта и строительство спортивных объектов, пишет newsnn.ru.
В 2019 году в административном центре региона – Саранске – открыли парк Победы на месте пустыря с гаражами. Парк стал первым объектом, построенным по программе “Формирование комфортной городской среды”.
Также был реконструирован один из старейших парков республики, расположенный в Ардатове. В парке расширили территорию, оборудовали спортивную и детскую площадки, аттракционы. Работы проводились в рамках нацпроекта “Жильё и городская среда”.
Отметили в Мордовии и строительство “Саранск Арены” – универсального стадиона, вмещающего 44 000 зрителей. Объект начали строить в 2011 году. В 2018 году на стадионе провели 4 матча чемпионата мира.
Перед ЧМ-2018 реконструировали саранский аэропорт. Новый двухэтажный терминал имеет площадь 7 000 квадратных метров. Также возвели дополнительный терминал на 360 человек. Помимо этого, была удлинена взлётная полоса, чтобы аэропорт принимал более тяжёлые самолёты.
В 2010 году в регионе открыли сразу 5 спортивных объектов. Один из них – бассейн “Дельфин” в Рузаевке, деньги на который были получены из федерального бюджета. Физкультурно-оздоровительный комплекс был открыт в поселке Рождествено Ичалковского района. Здесь же потом обустроили бассейн “Жемчужина”. Наконец, сразу 3 объекта были построены в Ромоданово: ледовый дворец, стадион и ФОК.