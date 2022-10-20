В нацпроекте «20 главных событий России за 20 лет» отмечены достижения Мордовии

В 2010 году в регионе открыли сразу 5 спортивных объектов. Один из них – бассейн “Дельфин” в Рузаевке, деньги на который были получены из федерального бюджета. Физкультурно-оздоровительный комплекс был открыт в поселке Рождествено Ичалковского района. Здесь же потом обустроили бассейн “Жемчужина”. Наконец, сразу 3 объекта были построены в Ромоданово: ледовый дворец, стадион и ФОК.