В Белгородской области водитель легковушки погиб после столкновения с КамАЗом

19 октября в полдень на дороге Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки водитель ВАЗа выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом в составе с прицепом. 57-летний мужчина за рулём отечественного авто погиб, второй мужчина получил травмы.
В Белгородском районе на дороге Белгород – Новая Деревня водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с другой иномаркой. Водители пострадали. В Губкине на перекрёстке Ленина – Дзержинского автомобилистка наехала на пешехода. Он пострадал.
Ещё два ДТП зарегистрировали в Корочанском районе. На трассе М4 «Дон» водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет. В ДТП пострадала его пассажирка. Также мужчина за рулём ВАЗа сбил 80-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу на красный свет. Женщину госпитализировали. В Старом Осколе на улице Пролетарской столкнулись две машины. Оба водителя получили травмы.