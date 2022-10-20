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В Белгородской области водитель легковушки погиб после столкновения с КамАЗом

Сегодня, 09:01
Фото: 1MI
Водитель отечественного авто выехал на встречную полосу. Он погиб, а водитель грузовика пострадал, сообщили в региональном УМВД.

19 октября в полдень на дороге Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки водитель ВАЗа выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом в составе с прицепом. 57-летний мужчина за рулём отечественного авто погиб, второй мужчина получил травмы.

В Белгородском районе на дороге Белгород – Новая Деревня водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с другой иномаркой. Водители пострадали. В Губкине на перекрёстке Ленина – Дзержинского автомобилистка наехала на пешехода. Он пострадал.

Ещё два ДТП зарегистрировали в Корочанском районе. На трассе М4 «Дон» водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет. В ДТП пострадала его пассажирка. Также мужчина за рулём ВАЗа сбил 80-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу на красный свет. Женщину госпитализировали. В Старом Осколе на улице Пролетарской столкнулись две машины. Оба водителя получили травмы.

 

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