В Белгородской области водитель легковушки погиб после столкновения с КамАЗом

Ещё два ДТП зарегистрировали в Корочанском районе. На трассе М4 «Дон» водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет. В ДТП пострадала его пассажирка. Также мужчина за рулём ВАЗа сбил 80-летнюю пенсионерку, переходившую дорогу на красный свет. Женщину госпитализировали. В Старом Осколе на улице Пролетарской столкнулись две машины. Оба водителя получили травмы.