В Белгородской области отремонтируют дом, где работал академик Сукачёв

Posted 20 октября 2022, 15:01
Published 20 октября 2022, 15:01
Modified 20 октября 2022, 15:03
Updated 20 октября 2022, 15:03
В Белгородской области отремонтируют дом, в котором работал академик Сукачёв. Здание располагается в Монастырском переулке, 3. Подать заявку потенциальные исполнители могут до 27 октября. Цена контракта составила 5,5 млн рублей. Работы должны завершить в апреле следующего года.
Двухэтажный дом построили в XVIII веке на высоком фундаменте. Само здание сделано из дерева. Именно в нём в 1934-1941 годах работал геоботаник Владимир Сукачёв. Дом стал памятником истории регионального значения в 1986 году.