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Posted 20 октября 2022, 15:01

Published 20 октября 2022, 15:01

Modified 20 октября 2022, 15:03

Updated 20 октября 2022, 15:03

В Белгородской области отремонтируют дом, где работал академик Сукачёв

20 октября 2022, 15:01
Сюжет
Госзакупки
В Борисовке восстановят объект культурного наследия, сообщает РосТендер.

В Белгородской области отремонтируют дом, в котором работал академик Сукачёв. Здание располагается в Монастырском переулке, 3. Подать заявку потенциальные исполнители могут до 27 октября. Цена контракта составила 5,5 млн рублей. Работы должны завершить в апреле следующего года.

Двухэтажный дом построили в XVIII веке на высоком фундаменте. Само здание сделано из дерева. Именно в нём в 1934-1941 годах работал геоботаник Владимир Сукачёв. Дом стал памятником истории регионального значения в 1986 году.

 

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#Общество#Ремонт#Борисовка#Госзакупки#Объект культурного наследия
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