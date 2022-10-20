В Белгородском районе девятилетний ребёнок попал в больницу после детонации дрона ВСУ

Как сообщил губернатор, в Белгородском районе девятилетний ребёнок нашёл на улице устройство, похожее на дрон, которое ВСУ использует для атак на объекты гражданской инфраструктуры области.
Аппарат сдетонировал у мальчика в руках. Ребёнка доставили в детскую областную больницу. Он находится в тяжёлом состоянии с открытыми травмами конечностей.
Губернатор добавил, что ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Напомним, 5 октября в Шебекинском горокруге в руках у 16-летнего подростка подорвался запал гранаты. В итоге частично оторвало три пальца на руке.