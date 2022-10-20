В Белгороде оплаты со смартфона оказались популярнее, чем в Москве

Самые популярные платежи в сентябре 2022 года, которые белгородцы совершают с помощью pay-сервисов, – покупки в супермаркетах и продовольственных магазинах (53,4% транзакций), а также оплата в кафе и ресторанах (14,6% от общего количество бесконтактных платежей). На третье место по популярности вышла оплата общественного транспорта – 7,6%.