В Белгороде оплаты со смартфона оказались популярнее, чем в Москве

Аналитики МТС изучили предпочтения жителей регионов страны при оплате товаров и услуг при помощи сервисов мобильной бесконтактной оплаты − pay-сервисов. Анализ данных за сентябрь 2021 и 2022 годов показал, что за прошедшие 12 месяцев количество платежей с помощью Mir Pay выросло в 372 раза.
Наибольшей популярностью pay-сервисы пользуются в Белгородской области, Кемеровской области, и Забайкальском крае. В Белгородчине доля транзакций с помощью бесконтактной оплаты составила 9,4%. Это значительно выше количества оплат со смартфона в Москве, где доля оплат с телефона не превышает 5,6%.
Самые популярные платежи в сентябре 2022 года, которые белгородцы совершают с помощью pay-сервисов, – покупки в супермаркетах и продовольственных магазинах (53,4% транзакций), а также оплата в кафе и ресторанах (14,6% от общего количество бесконтактных платежей). На третье место по популярности вышла оплата общественного транспорта – 7,6%.
Как отмечают в МТС, в сентябре этого года доля платежных операций через мобильные сервисы бесконтактной оплаты упала до 6,7% с 35,2% годом ранее. Однако, ожидается новый виток роста количества бесконтактных платежей – сейчас в разработке находится ряд pay-сервисов ключевых игроков рынка. Также набирает популярность бесконтактная оплата с помощью QR-кодов.
Методология исследования
Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России. Учитывались платежные операции за сентябрь 2021-2022 годов.