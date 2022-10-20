Стало известно, почему учителя музыкальных школ Белгорода работают во время каникул

В «Бел.Ру» с вопросом о работе музыкальных школ обратились жители Белгорода. По их словам, руководство музыкальных школ города обязало учителей «отсиживаться» на работе с 09:00 до 18:00, хотя у учеников сейчас каникулы и дистанционное обучение.
Ученики не ходят на занятия, а учителей обязывают сидеть на местах.
из сообщения белгородцев
За комментарием редакция «Бел.Ру» обратилась в управление культуры Белгорода, где нам сообщили, что у учителей музыкальных школ есть свои должностные обязанности.
Учителя вырабатывают своё рабочее время. У них во время каникул есть свои должностные обязанности. Они в каникулярное время все в школах. Так было всегда и в образовательных, и в музыкальных школах. У них своя текущая работа.
прокомментировали в управлении культуры
Напомним, в Белгородской области не планируют отменять кружки и секции для детей. До ухода на каникулы дети в обычных школах учились дистанционно, однако кружки они могли посещать в прежнем режиме.