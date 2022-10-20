Стало известно, почему учителя музыкальных школ Белгорода работают во время каникул

В «Бел.Ру» с вопросом о работе музыкальных школ обратились жители Белгорода. По их словам, руководство музыкальных школ города обязало учителей «отсиживаться» на работе с 09:00 до 18:00, хотя у учеников сейчас каникулы и дистанционное обучение.