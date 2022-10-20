Школу № 33 в Белгороде отремонтируют до конца года. Рабочие ремонтируют два корпуса. Фасад обновили полностью.
За время работ в здании средней школы заменили кровлю, завершается устройство инженерных сетей. Строители также занимаются внутренней отделкой – монтируют потолки, укладывают плитку.
В здании начальной школы доделывают крышу, готовятся запускать отопление. Отделочные работы почти завершены. В корпусе устанавливают двери. Также проводится благоустройство прилегающей территории пока позволяет погода. Асфальт уложат до конца месяца, появятся игровые и спортивные площадки.
На обновление школы выделили 127 млн рублей. Летом в регионе начали ремонтировать 12 школ и десять дошкольных учреждений. Часть из них отремонтируют в этом году. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Образование».