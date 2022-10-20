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Школу № 33 в Белгороде отремонтируют до конца года

Вчера, 11:48
Фото: правительство Белгородской области
Строители занимаются ремонтом двух корпусов. Фасад уже обновили полностью, сообщили в региональном правительстве.

Школу № 33 в Белгороде отремонтируют до конца года. Рабочие ремонтируют два корпуса. Фасад обновили полностью.

За время работ в здании средней школы заменили кровлю, завершается устройство инженерных сетей. Строители также занимаются внутренней отделкой – монтируют потолки, укладывают плитку.

В здании начальной школы доделывают крышу, готовятся запускать отопление. Отделочные работы почти завершены. В корпусе устанавливают двери. Также проводится благоустройство прилегающей территории пока позволяет погода. Асфальт уложат до конца месяца, появятся игровые и спортивные площадки.

На обновление школы выделили 127 млн рублей. Летом в регионе начали ремонтировать 12 школ и десять дошкольных учреждений. Часть из них отремонтируют в этом году. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Образование».

 

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#Новости Белгорода#Белгород#Школа №33#Капитальный ремонт#Касается каждого#Наталья Корявых
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