Северная Осетия вошла в нацпроект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет»

Успехи Северной Осетии вошли в проект «20 главных событий России за 20 лет», представленный медиахолдингом 1MI при поддержке АНО «ИРИ». Об этом пишет newstracker.ru.
Именно здесь было начато строительство 15-километровой дороги, которая обходит Владикавказ. По ней, минуя город, будет передвигаться большегрузный транспорт. Помимо дорог здесь будут обустроены современные автостоянки для легковых и грузовых автомобилей. При этом большое внимание уделяется экологичности проекта.
Также в регионе было открыто много учебных заведений, среди которых гимназия «Диалог» на 1100 мест, а также центр цифрового образования «IT-куб».
В этом году будет начато строительство новой школы на 550 мест, а в 25 школах проведут капитальный ремонт.
Во Владикавказе реконструировали Центральный парк имени К. Л. Хетагурова. В процессе работ облагородили территории и сохранили атмосферу минувшей эпохи. Эти преобразования проходили с 2010 года в несколько этапов. Завершили капитальную реконструкцию площади Фонтанов на улице Морских Пехотинцев. Здесь очень любят отдыхать местные жители. Тут сохранились фонтаны-одуванчики и гейзер. Всего во Владикавказе в прошлом году было приведено в порядок 22 общественных пространства.
Кроме того, в городе был открыт лучший в России бесплатный центр коррекции двигательных нарушений для детей, страдающих ДЦП «Ир». Учреждение оснащено современной медицинской техникой. Территория полностью оборудована с учетом потребностей маленьких пациентов. Для реабилитации детей используются водолечение, физиотерапия и оказывается психологическая поддержка. Также доступна и иппотерапия. Дети имеют возможность покататься на специальных велосипедах с фиксирующими приспособлениями.