Северная Осетия вошла в нацпроект ИРИ «20 главных событий России за 20 лет»

Во Владикавказе реконструировали Центральный парк имени К. Л. Хетагурова. В процессе работ облагородили территории и сохранили атмосферу минувшей эпохи. Эти преобразования проходили с 2010 года в несколько этапов. Завершили капитальную реконструкцию площади Фонтанов на улице Морских Пехотинцев. Здесь очень любят отдыхать местные жители. Тут сохранились фонтаны-одуванчики и гейзер. Всего во Владикавказе в прошлом году было приведено в порядок 22 общественных пространства.