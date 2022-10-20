В Росгосстрахе создан новый департамент по работе с клиентами

«Мы усовершенствуем принципы взаимоотношений с клиентами. Мы не будем основываться только на показателях метрик лояльности страховщика, а постараемся построить систему взаимодействия так, чтобы обеспечивался баланс между эффективностью деятельности компании и позитивными впечатлениями клиентов. Целью становится не просто достижение высокого индекса потребительской лояльности и готовность рекомендовать нас окружающим. Мы сфокусируемся на выявлении и решении потребностей клиента, одновременно формируя у него правильные ожидания от результата нашей работы. Основа для достижения такой цели — построение оптимальных клиентских путей, внедрение таких технологий нашего взаимодействия, которые учитывали бы потребности и желания страхователя и в то же время — интересы и возможности компании. Для этого мы выстраиваем тесное сотрудничество с каналами продаж, подразделениями по разработке страховых и сервисных продуктов, а также с блоком IT», — рассказывает Светлана Бери, директор департамента управления взаимоотношениями с клиентами «Росгосстраха».