«Пусть хоть уклонист»: курский фермер просит приглядеть за его козами, пока он на СВО

Журналистам курянин рассказал, что зимой с козами возни немного. Он уже успел заготовить сено. Нужно только за ними и домом проследить. Другие планы на будущее пока реализовать трудно. После института Павел служил лейтенантом в ПВО в Ростове-на-Дону. Сейчас надеется, что его возьмут хотя бы в пехоту.