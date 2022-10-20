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«Пусть хоть уклонист»: курский фермер просит приглядеть за его козами, пока он на СВО

Вчера, 14:41
Фото: Курские известия
61-летний Павел Глотов готов поехать на спецоперацию, но просит помощников присмотреть за его фермой. Историю курянина рассказали «Курские известия».

Павел Глотов держит хозяйство из 60 коз и просит присмотреть за ними помощников, пусть даже уклонистов. 61-летний мужчина готов поехать в зону спецоперации, но сетует, что его не берут.

Павел стал фермером несколько лет назад, завёл коз, держит сыроварню. Его хозяйство находится на хуторе в Медвенском районе. Про участие в спецоперации мужчине написал в Сети.

По словам курянина, он ещё крепкий, несмотря на возраст, и даст фору многим призывникам. Пока его не берут, но он пытается этого добиться. Он уточнил, что изначально был против, но теперь уже делать нечего.

«Из фарша мясо не восстановишь, надо быстрее заканчивать. И, боюсь, без таких, как я, эта бодяга растянется надолго», – отмечает фермер.

Проблема состоит как раз в козах – некому о них заботиться. Павел готов взять помощники кого угодно, пусть и уклониста – это лучше, чем по заграницам прятаться, уверен курянин. Он также говорит, что будет здорово, если приедет семейная пара.

Журналистам курянин рассказал, что зимой с козами возни немного. Он уже успел заготовить сено. Нужно только за ними и домом проследить. Другие планы на будущее пока реализовать трудно. После института Павел служил лейтенантом в ПВО в Ростове-на-Дону. Сейчас надеется, что его возьмут хотя бы в пехоту. 

 

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