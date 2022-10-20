После обстрела в Белгороде пострадал автомобиль

20 октября глава региона Вячеслав Гладков отвечал на вопросы жителей области в формате «10 вопросов губернатору". Один из них поступил от Андрея.
В результате сегодняшнего обстрела в Белгороде пострадало авто. Полиция зафиксировала, составила протокол. Каковы мои дальнейшие действия?
Андрей, белгородец
Гладков ответил, что следует обратиться в администрацию города Белгорода, к мэру Антону Иванову.
Напомним, Белгород обстреляли 16 октября. Пострадали три человека. Двоих мужчин с осколочными ранениями направили в больницу. Женщине оказали амбулаторную помощь на месте.
Также в этот день обстреляли Белгородский район. Контузию получил пожилой мужчина.
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