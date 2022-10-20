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После обстрела в Белгороде пострадал автомобиль

Вчера, 17:50
Фото: 1MI
К главе региона Вячеславу Гладкову обратился белгородец Андрей. Он спросил, что нужно делать, если его машина пострадала после обстрела в областном центре.

20 октября глава региона Вячеслав Гладков отвечал на вопросы жителей области в формате «10 вопросов губернатору". Один из них поступил от Андрея.

В результате сегодняшнего обстрела в Белгороде пострадало авто. Полиция зафиксировала, составила протокол. Каковы мои дальнейшие действия?
Андрей, белгородец

Гладков ответил, что следует обратиться в администрацию города Белгорода, к мэру Антону Иванову.

Напомним, Белгород  обстреляли 16 октября. Пострадали три человека. Двоих мужчин с осколочными ранениями направили в больницу. Женщине оказали амбулаторную помощь на месте.

Также в этот день обстреляли Белгородский район. Контузию получил пожилой мужчина.

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