Отсрочка от мобилизации для сотрудников IT-компаний

В сообщении Министерства обороны сказано, что в рамках частичной мобилизации призывать не будут сотрудников аккредитованных IT-компаний, а также ряд других специалистов.
Чтобы получить бронь, у айтишника должен быть диплом о высшем образовании. Весной Минцифры запустило механизм предоставления отсрочки от срочной службы для сотрудников IТ-компаний, который предполагал бронь при наличии диплома по одному из 75 направлений. В настоящее время текущий список был увеличен практически в два с половиной раза. В него вошли даже не самые очевидные специальности, например, строительство и психология.
При наличии специальности, которая не попадает в список, человек может рассчитывать на бронь, если в Минцифры придут к выводу, что специальность действительно должна попасть под освобождение. Тогда ведомство передаст информацию в Минобороны и будет рекомендовать включить человека в списки на освобождение.
Если сотрудник IТ-компании претендует на освобождение от мобилизации, работодатель должен проверить, попадает ли его организация в реестр аккредитованных.
Чтобы получить бронь, сотрудник должен работать минимум 40 часов в неделю. Это может быть и ненормированный рабочий день.
Для получения освобождения айтишник должен быть непосредственно занят в работе над проектами компании. Он должен заниматься разработкой, развитием, внедрением, сопровождением и эксплуатацией решений в области информационных технологий.
Их нет. На освобождение может претендовать даже сотрудник, который только трудоустроился и отвечает всем вышеперечисленным требованиям.
Оформлением занимается либо работодатель, либо сам сотрудник. Для этого на госуслугах есть специальная форма заявления. После этого Минцифры отправляет данные в Министерство обороны. Процедура выглядит следующим образом:
18 октября текущего года Минцифры сообщило, что ведомство уведомило IT-специалистов и сотрудников телеком-компаний, которые не получили право на отсрочку. Причин, по которым было отказано, может быть несколько. Одна из них — специальность в дипломе не входит в перечень, утверждённый Минцифры. Вторая — должность не связана с критически важными для деятельности компании функциями.
Доля отказов от общего числа поданных заявлений — не более 0,5%.