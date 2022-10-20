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Отсрочка от мобилизации для сотрудников IT-компаний

Сегодня, 04:19
Фото: 1MI
С 21 сентября в стране была объявлена частичная мобилизация. Одним из первых предоставили освобождение от призыва сотрудникам IT-отрасли. На кого распространяется бронь, и как её получить — в материале «Бел.Ру».

Кто может получить освобождение

В сообщении Министерства обороны сказано, что в рамках частичной мобилизации призывать не будут сотрудников аккредитованных IT-компаний, а также ряд других специалистов.

Требования к образованию

Чтобы получить бронь, у айтишника должен быть диплом о высшем образовании. Весной Минцифры запустило механизм предоставления отсрочки от срочной службы для сотрудников IТ-компаний, который предполагал бронь при наличии диплома по одному из 75 направлений. В настоящее время текущий список был увеличен практически в два с половиной раза. В него вошли даже не самые очевидные специальности, например, строительство и психология.

При наличии специальности, которая не попадает в список, человек может рассчитывать на бронь, если в Минцифры придут к выводу, что специальность действительно должна попасть под освобождение. Тогда ведомство передаст информацию в Минобороны и будет рекомендовать включить человека в списки на освобождение.

Требования к работодателю

Если сотрудник IТ-компании претендует на освобождение от мобилизации, работодатель должен проверить, попадает ли его организация в реестр аккредитованных.

Требование к графику работы

Чтобы получить бронь, сотрудник должен работать минимум 40 часов в неделю. Это может быть и ненормированный рабочий день.

Требование к должностным обязанностям

Для получения освобождения айтишник должен быть непосредственно занят в работе над проектами компании. Он должен заниматься разработкой, развитием, внедрением, сопровождением и эксплуатацией решений в области информационных технологий.

Требования к стажу работы

Их нет. На освобождение может претендовать даже сотрудник, который только трудоустроился и отвечает всем вышеперечисленным требованиям.

Как происходит оформление брони

Оформлением занимается либо работодатель, либо сам сотрудник. Для этого на госуслугах есть специальная форма заявления. После этого Минцифры отправляет данные в Министерство обороны. Процедура выглядит следующим образом:

  1. Сотрудник заполняет на госуслугах специальную форму.
  2. К этой форме прикрепляется специальный файл в формате CSV с информацией о себе и работодателе. Этот файл должен быть подписан электронной подписью работодателя.
  3. Сотрудник отправляет данные из формы.
  4. Минцифры получает сообщение от сотрудника. Проверяет корректность заполнения. Если замечаний нет, то данные отправляются в Минобороны.
  5. В ведомстве изучают полученные данные, на их основании принимается решение одобрить человеку освобождение или нет.
  6. В случае положительного решения данные отправляются в военкомат.

Причины отказа

18 октября текущего года Минцифры сообщило, что ведомство уведомило IT-специалистов и сотрудников телеком-компаний, которые не получили право на отсрочку. Причин, по которым было отказано, может быть несколько. Одна из них — специальность в дипломе не входит в перечень, утверждённый Минцифры. Вторая — должность не связана с критически важными для деятельности компании функциями.

Доля отказов от общего числа поданных заявлений — не более 0,5%.


 

 

 

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