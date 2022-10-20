Отсрочка от мобилизации для сотрудников IT-компаний

18 октября текущего года Минцифры сообщило, что ведомство уведомило IT-специалистов и сотрудников телеком-компаний, которые не получили право на отсрочку. Причин, по которым было отказано, может быть несколько. Одна из них — специальность в дипломе не входит в перечень, утверждённый Минцифры. Вторая — должность не связана с критически важными для деятельности компании функциями.



Доля отказов от общего числа поданных заявлений — не более 0,5%.





