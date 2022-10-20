Нина Зюськова. Быстро бегущий повар дальнего плавания

В то время, как в незабываемом советском фильме, «бежали все», и спортивные задатки студентки проявились быстро — на первых же городских соревнованиях, причем она и бежала, и прыгала в высоту и длину, даже ядро толкала. Талантливую девушку (сама говорит, что «это природа постаралась») заметили, а под свое крыло взял тренер Виктор Хейфец. Между прочим, будущий муж, мастер спорта по прыжкам с шестом. Впереди было много испытаний, слез и попыток раз и навсегда распрощаться с легкой атлетикой, и это он поддерживал, успокаивал и направлял в нужную сторону.