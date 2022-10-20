На СГОКе крупность руды на дробильном переделе контролирует машинное зрение

С помощью полученных данных специалисты предприятия оперативно корректируют работу оборудования, а также предотвращают неплановые простои.
Для этого на участках цеха дробления установили видеокамеры, информацию с которых сервис обрабатывает в режиме реального времени. Программа сравнивает размеры фракций руды с заданными параметрами, фиксирует отклонения и сигнализирует о них оператору пульта управления, который принимает решение об изменении работы оборудования или устранении возникших неполадок.
При этом машинное зрение позволило исключить человеческий фактор при контроле производственного процесса.
Цифровое решение с использованием машинного зрения принесло предприятию экономический эффект в 118 млн рублей за год.