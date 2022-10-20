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На СГОКе крупность руды на дробильном переделе контролирует машинное зрение

Вчера, 09:52
Фото: Стойленский ГОК
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) с помощью цифрового сервиса, который контролирует крупность руды на участках цеха дробления, повысили производительность мельниц обогащения.

С помощью полученных данных специалисты предприятия оперативно корректируют работу оборудования, а также предотвращают неплановые простои.

Для этого на участках цеха дробления установили видеокамеры, информацию с которых сервис обрабатывает в режиме реального времени. Программа сравнивает размеры фракций руды с заданными параметрами, фиксирует отклонения и сигнализирует о них оператору пульта управления, который принимает решение об изменении работы оборудования или устранении возникших неполадок.

Фото: Стойленский ГОК

При этом машинное зрение позволило исключить человеческий фактор при контроле производственного процесса.

Цифровое решение с использованием машинного зрения принесло предприятию экономический эффект в 118 млн рублей за год.

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#Стойленский ГОК#Общество#Белгородская область#Оборудование#Человеческий фактор
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