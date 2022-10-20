Молодежь Якутии рассказала о главных событиях в северном регионе за 20 лет

Три года назад в Якутии была достроена железнодорожная станция Нижний Бестях, замыкающая Амуро-Якутскую магистраль и находящаяся в 10 километрах от одноименного поселка, который расположен на правом берегу реки Лены. Хотя ее строительство началось еще в 1985 году, но было завершено лишь в 2019-м.