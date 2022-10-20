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Posted 20 октября 2022, 14:20

Published 20 октября 2022, 14:20

Modified 20 октября 2022, 14:22

Updated 20 октября 2022, 14:22

Молодежь Якутии рассказала о главных событиях в северном регионе за 20 лет

20 октября 2022, 14:20
Холдинг 1MI представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет», поддержанный Институтом развития интернета (ИРИ). Проект призван зафиксировать, чем живет страна в последние 20 лет.

Как сообщает newsnn.ru, силами журналистов, социологов и других экспертов во всех российских регионах проводится исследование с целью выяснить, какие события и явления больше всего отразились на жизни современных молодых людей за последние два десятилетия. На ряд основных вопросов исследования отвечают входящие в фокус-группы совершеннолетние россияне в возрасте не старше 35 лет.

Сегодня в центре внимания Республика Саха (Якутия) — неповторимый по своей красоте северный край, где суровую зиму сменяет жаркое лето.

Три года назад в Якутии была достроена железнодорожная станция Нижний Бестях, замыкающая Амуро-Якутскую магистраль и находящаяся в 10 километрах от одноименного поселка, который расположен на правом берегу реки Лены. Хотя ее строительство началось еще в 1985 году, но было завершено лишь в 2019-м.

В 2019 году восемь районов, которые находятся за Полярным кругом, были включены в состав Якутии. Такие перемены коснулись Абыйского, Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Момского, Оленекского, Среднеколымского и Эвено-Бытантайского улусов. Теперь жители этих населенных пунктов также смогут стать участниками программ, которые предусматривают развитие Арктики. Речь идет о жилищном и дорожном строительстве, развитии медицины, устранении вреда для экологии.

Федеральная программа «Дальний Восток и Забайкалье» позволила открыть в Якутии кардиососудистый центр Национального центра медицины РС (Я). Сегодня он в числе лучших дальневосточных медучреждений. Его стационар рассчитан на 150 пациентов.

Глава республики выступил с инициативой создания Ассоциации олонхо. Этому эпосу якутов уже около 1200 лет. В 2009 олонхо был признан нематериальным наследием человечества ЮНЕСКО. Данный эпос включает в себя цикл сказаний.

Известен якутский кинематограф, по аналогии с Голливудом получивший название «Сахавуд». В течение последних 15 лет в республике снято 180 игровых фильмов с бюджетом около трех миллионов рублей. В фильмах используются национальный язык и местный материал.

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